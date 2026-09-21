Dia da Defesa da Fauna destaca trabalho da ASAS na proteção de animais silvestres

Celebrado nesta terça-feira (22), o Dia da Defesa da Fauna chama a atenção para a importância da proteção dos animais silvestres e da conservação da biodiversidade. Em São Gonçalo, a data também evidencia o trabalho desenvolvido pela Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, que já recebeu mais de 1.400 animais silvestres desde o início de suas atividades, em 2023.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, a ASAS atua no resgate, acolhimento, manejo, reabilitação e devolução à natureza de animais silvestres. A unidade também recebe espécies entregues pela população e encaminhadas por órgãos públicos de São Gonçalo e de municípios vizinhos, ampliando o alcance das ações de proteção à fauna na região.

Ao longo de sua atuação, a área de soltura já recebeu uma grande diversidade de animais, entre aves, mamíferos e répteis. Gambás, preguiças, tamanduás, cachorros-do-mato, tatus, saguis, capivaras, corujas, gaviões, tucanos, araras, jiboias, jararacas e cágados estão entre as espécies que já passaram pela unidade.

Cada animal recebido passa por avaliação e manejo de acordo com suas condições e necessidades. Aqueles que apresentam condições adequadas após o processo de recuperação são reintegrados ao ambiente natural. Já os casos que necessitam de tratamento ou manejo específicos podem ser encaminhados a outras unidades de referência.

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Para o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, a atuação permanente da unidade representa uma importante contribuição do município para a conservação da biodiversidade e ganha ainda mais destaque em uma data dedicada à defesa da fauna.

“Quando falamos em defesa da fauna, estamos falando também da preservação dos nossos ecossistemas. A ASAS desenvolve um trabalho técnico fundamental, oferecendo aos animais silvestres resgatados a possibilidade de recuperação e, sempre que possível, de retorno à natureza. É uma atuação que beneficia não apenas São Gonçalo, mas também municípios da região, contribuindo para a conservação das espécies e para a proteção da biodiversidade da Mata Atlântica. Celebrar esta data é também reconhecer a dedicação de todos os profissionais envolvidos diariamente nesse trabalho”, destacou o secretário.

Além do atendimento aos animais, o trabalho desenvolvido pela Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) contribui para ampliar a conscientização sobre a convivência responsável com a fauna silvestre. Ao encontrar um animal em situação de vulnerabilidade, a orientação é evitar tentativas de captura ou manejo por conta própria e procurar os órgãos competentes, permitindo que o atendimento seja realizado de maneira adequada e segura para o animal e para a população.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177