Rodoviários do Leste Fluminense aprovam reajuste salarial de 5%

O valor do reajuste está acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses - Foto: Divulgação

O valor do reajuste está acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses - Foto: Divulgação

Rodoviários do Leste Fluminense aprovaram por maioria absoluta, nesta sexta-feira (18), em assembleias realizadas pela manhã e à tarde, reajuste salarial de 5%, com o mesmo percentual sendo aplicado nas cláusulas econômicas do contrato coletivo da categoria, o que eleva a cesta básica dos trabalhadores para R$ 580,00.

O valor do reajuste está acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12 meses, que é de 4,22%, de acordo com o IBGE, conferindo aos trabalhadores um aumento real de salário. Os benefícios da categoria estão mantidos, como o não desconto de 6% no vale-transporte, a jornada diária de 7 horas e o auxílio uniforme, entre outros.

As assembleias ocorreram na sede social do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac), em Niterói, e o novo acordo coletivo firmado com o sindicato patronal (Setrerj) passa a valer em 1º de novembro deste ano e vai até 31 de outubro de 2027 nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá.

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O presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, destacou que a categoria, em sua área de atuação, tem conseguido manter os reajustes salariais acima da inflação nos últimos anos.

“O setor de transporte recebeu um impacto terrível durante a pandemia. Mas, através de intensas negociações, estamos conseguindo recuperar o poder de compra dos rodoviários e manter os benefícios da categoria”, explica Rubens.

Violência nos ônibus

O Sintronac enviará, nos próximos dias, para o governo do Estado e prefeituras de sua área de atuação proposta para a criação de uma central de denúncias de violência nos ônibus. A ideia é a instalação, pelo poder público, de uma central telefônica, similar ao 190 estadual, onde um grupo de pronta resposta possa ser acionado por qualquer pessoa em casos de emergência, como agressões a rodoviários, brigas de passageiros e mesmo assédio sexual.

A proposta do sindicato surgiu com a agressão sofrida por um rodoviário, no terminal de ônibus, em Maricá, quarta-feira (16/9), atacado com golpes de capacete por um motoqueiro. O caso não é isolado. De maio de 2025 a maio deste ano, o Departamento Médico do Sintronac registrou 6.520 atendimentos nas áreas de Psicologia e Neuropsiquiatria, 26,2% do total de casos no setor.

“Todos esses casos nas áreas de Psicologia e Neuropsiquiatria são relativos a algum tipo de violência sofrida pelos rodoviários, agressões, assaltos, ameaças, tiroteios, entre outras. Os rodoviários, que já têm uma rotina estressante por conta do trânsito nas cidades, não podem ser submetidos a situações de extrema violência. O impacto na saúde dos trabalhadores é devastador”, afirma Rubens dos Santos Oliveira, presidente do Sintronac.