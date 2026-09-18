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Enterro de motoboy morto por policiais é marcado por emoção e indignação

Danilo Alves, de 26 anos, foi baleado na cabeça, no último sábado (12), a caminho do trabalho; ele foi sepultado no Cemitério de São Gonçalo

relogio min de leitura | Luiz Fernando
Danilo Alves foi enterrado nesta sexta (18), no Cemitério de São Gonçalo
Danilo Alves foi enterrado nesta sexta (18), no Cemitério de São Gonçalo -

"O sentimento é de injustiça. E a gente quer justiça. Total despreparo do Estado, daquele policial militar pra fazer aquela abordagem daquela maneira. A Polícia Militar, ela representa a segurança pra gente. A Polícia Militar, ela representa autoridade." A fala, em tom crítico e pedindo por justiça, é de Douglas William, tio de Danilo Alves, de 26 anos, momentos antes de enterrar o corpo do sobrinho, morto por policiais do Segurança de Presente de Niterói com um tiro na cabeça após uma abordagem no último final de semana.


Autor: O São Gonçalo

O enterro do motoboy aconteceu no Cemitério São Gonçalo, no bairro Camarão, reunindo amigos e familiares.

"Agora a gente vai ver com o Ministério Público, se já ofereceu denúncia, como estão os trâmites dentro da Corregedoria. Se o coronel está acompanhando, se está tudo sendo investigado como tem que ser investigado, com o rigor da lei. Para que tudo seja captado até o final, para que a gente possa realmente ver a justiça", disse Douglas sobre as investigações.

Douglas William falou que espera justiça após a morte do sobrinho
Douglas William falou que espera justiça após a morte do sobrinho |  Foto: Yuri Messias

Tia de Danilo, Rosana Matias também esteve presente no sepultamento e falou sobre sua relação com Danilo. "Era um sobrinho incrível. Danilo sempre foi o mais pacífico (entre as crianças da família). Mais retido, aquele que não gostava de confusão, que sempre se gostava daquelas coisas de família."

Sobre os policiais envolvidos, Rosana espera que a justiça seja feita: "Mas a gente quer a prisão deles, a gente quer a exclusão dos dois, a gente quer ele fora da sociedade."

Rosana afirmou que os motoboys ajudaram na defesa de Danilo no momento que preservaram a mochila na cena do crime após os disparos efetuados pelos policiais: "Graças a Deus esses heróis que são chamados de motoboys, que tiraram a mochila da mão daquele safado, que com certeza ele ia aprontar alguma coisa ali. Eu afirmo que os policias poderiam tentar incriminar o Danilo no momento que pegaram sua mochila."

Rosane afirmou que policiais poderiam tentar incriminar o sobrinho se ficassem com a mochila dele
Rosane afirmou que policiais poderiam tentar incriminar o sobrinho se ficassem com a mochila dele |  Foto: Yuri Messias

Também presente no enterro, Jander Luiz, pai de Danilo, falou como eram os dias com o filho: "Danilo era uma pessoa sensacional. Isso daí a gente já vem falando desde sábado quando ele foi baleado. Ele todo dia ele ia lá em casa e me chamava para tomar um café. Com a avó, era um carinho enorme. Muito família, gente boa com todo mundo, com os amigos, com os primos, com o sobrinho pequeno dele."

Bastante indignado com a postura dos policiais no momento da abordagem ao filho, Jander disse que seu filho não tinha cometido nada de errado ao longo da vida: "Eu queria que uma única pessoa conseguisse apontar um momento de erro do Danilo. Um momento de erro que o tenha merecido tomar uma bala na cabeça a caminho do trabalho."

Jander Luiz lembrou com carinho do filho Danilo
Jander Luiz lembrou com carinho do filho Danilo |  Foto: Yuri Messias

Motoboys fazem manifestação durante sepultamento de Danilo

Momentos antes do sepultamento, um grupo com centenas de motoboys chegaram ao local para homenagear Danilo. Amsterdan Sousa, conhecido como Mister e representante da categoria em Niterói, falou sobre o caso do colega.

"Estamos todos de luto, triste pelo que pelo que aconteceu. Ainda mais porque nós somos uma categoria solidária, solícita. Tudo que aconteceu com o Danilo, nenhum de nós está livre de vir a acontecer. Desde o ocorrido, quando nós soubemos do sepultamento, o horário, o dia, nós já começamos a organizar a categoria, a mobilizar. A gente está nessa correria pra não deixar que esse crime caia no esquecimento."

Mister também disse que situações como a do amigo, unem ainda mais a classe, que ganha mais força para seguir lutando. "Junta mais. O que aparece nas redes sociais não é nem 10% do quanto a gente é organizado".

Imagem ilustrativa da imagem Enterro de motoboy morto por policiais é marcado por emoção e indignação

Ele também alertou que os motoboys precisam ser mais respeitados e lembrou de um momento importante. "E é uma sequência de acontecimentos que vão trazendo mais revolta pra gente. A gente quer que a sociedade entenda que nós somos os mesmos heróis da pandemia. Na pandemia nós fomos reconhecidos, nós fomos exaltados. Nós somos esses mesmos motoboys e a gente quer que a sociedade entenda isso e passe a nos tratar com respeito."

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