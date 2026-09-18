Navio de R$ 450 milhões com tripulação 100% feminina é batizado no Rio

Foi realizada, nesta quinta-feira (17), no Armazém do Porto do Rio, píer Mauá, a cerimônia de batismo da embarcação Starnav Elektra. Construído no Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC), o navio do tipo PSV (Platform Supply Vessel) recebeu investimento de cerca de R$ 450 milhões e é a primeira entrega do Programa Mar Aberto, iniciativa voltada à renovação e à ampliação da frota do Sistema Petrobras. A embarcação seguirá agora para operar nas plataformas das bacias petrolíferas brasileiras.

O Starnav navegou de Santa Catarina ao Rio de Janeiro com uma tripulação 100% feminina. Sob a liderança da comandante Isabela Teixeira Ponce de Leon, a equipe embarcada é composta por 16 mulheres no total.

Durante a cerimônia, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que os investimentos que vêm sendo realizados pela companhia na indústria naval e offshore impulsionam um novo ciclo de negócios e oportunidades para o setor e otimizam o retorno de capital da Petrobras. "São projetos que nos trazem mais eficiência e lucro. Quando utilizamos nossa própria frota estamos economizando recursos e valorizando o portfólio da Petrobras", disse.

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Ela reiterou, ainda, o compromisso da Petrobras com a renovação da frota, garantindo segurança e continuidade para a indústria nacional. "Essa primeira entrega comprova o que nós prometemos e cumprimos. São 48 barcos contratados até o final deste ano. Até o ano que vem, vamos alcançar um total de 96 embarcações, incluindo barcaças e empurradores. As empresas brasileiras estão tendo um desempenho excelente e estão vencendo todas as licitações", destacou a presidente.

Eficiência energética

Em linha com as metas de transição energética da companhia, os projetos dos novos PSV incorporam sistemas mais modernos de geração e distribuição de energia, incluindo bancos de baterias, monitoramento de consumo por telemetria e possibilidade futura de operação parcial com combustível renovável. As embarcações também contam com novas tecnologias de pintura e sistemas anti-incrustação, que contribuem para reduzir o consumo de combustível e as emissões.