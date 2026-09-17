Primeira edição da Seresta Dançante 60 Up leva música, cultura e lazer para a Zona Norte de Niterói

Com apresentação do Grupo Sintonia Musical, o evento foi pensado especialmente para valorizar a participação das pessoas idosas, promovendo um espaço de encontro, integração e lazer - Foto: Divulgação

Com apresentação do Grupo Sintonia Musical, o evento foi pensado especialmente para valorizar a participação das pessoas idosas, promovendo um espaço de encontro, integração e lazer - Foto: Divulgação

A Arena Ponto Cem Réis recebe, nesta sexta-feira (18), a partir das 18h, a primeira edição da Seresta Dançante 60 Up, uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, que celebra a música, a convivência e a alegria de viver.

Com apresentação do Grupo Sintonia Musical, o evento foi pensado especialmente para valorizar a participação das pessoas idosas, promovendo um espaço de encontro, integração e lazer. A programação acontece em um espaço que possui estrutura de lazer, com bar, quadra e ambiente de diversão para toda a família, fortalecendo a proposta de ocupar a cidade com atividades culturais e momentos de interação.

A iniciativa integra as ações da secretaria voltadas ao envelhecimento saudável, reconhecendo a importância da cultura, do lazer e da convivência social para uma vida mais ativa, participativa e com qualidade.

Leia também:

3,5 toneladas de produtos falsificados em outlet são apreendidos na Zona Oeste do RJ

Menino de 3 anos atacado por pitbull permanece internado em São Gonçalo

Para o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antonio Fernandez (ZAF), a proposta é ampliar os espaços de encontro e celebração da longevidade.

“Envelhecer com qualidade significa ter oportunidades de convivência, lazer, cultura e participação. A música tem esse poder de aproximar pessoas, criar memórias e fortalecer vínculos. A Seresta Dançante 60 Up nasce com esse propósito: valorizar a longevidade e, ao mesmo tempo, reunir famílias e a comunidade em um ambiente de alegria e integração”, afirma o secretário.

A primeira edição da Seresta Dançante 60 Up marca o início de uma programação que busca incentivar encontros, promover bem-estar e fortalecer a participação social das pessoas idosas em Niterói.

Serviço:

1ª edição da Seresta Dançante 60 Up

Data: 18/09 (sexta-feira)

Hora: partir das 18h

Local: Arena Ponto Cem Réis