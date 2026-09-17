Niterói amplia presença da Guarda nos bairros e reforça integração com polícias

Com as novas sedes, a Prefeitura pretende fortalecer a atuação territorial da Guarda e aproximar ainda mais os agentes da rotina de cada região - Foto: Divulgação

Com as novas sedes, a Prefeitura pretende fortalecer a atuação territorial da Guarda e aproximar ainda mais os agentes da rotina de cada região - Foto: Divulgação

Niterói vai ampliar a presença da Guarda Civil Municipal nos bairros com o fortalecimento das Inspetorias Regionais, a construção de novas sedes e uma atuação mais próxima da população e integrada às demais forças de segurança. A primeira nova estrutura será implantada no Centro e, na sequência, a expansão chegará à Região Oceânica, reforçando a atuação da 1ª e da 5ª Inspetorias Regionais. A corporação conta atualmente com 915 agentes, e a meta da Prefeitura é continuar ampliando o efetivo até chegar a mil guardas.

Com as novas sedes, a Prefeitura pretende fortalecer a atuação territorial da Guarda e aproximar ainda mais os agentes da rotina de cada região. O modelo permitirá ampliar o policiamento comunitário, estreitar a relação com moradores e comerciantes e reduzir o tempo de resposta às ocorrências, além de facilitar a troca de informações, o planejamento conjunto e a integração com as demais forças de segurança.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, afirma que a medida vai permitir uma integração ainda maior entre as forças que atuam na cidade.

“Quando colocamos a Guarda cada vez mais próxima dos territórios onde Polícia Militar e Polícia Civil também organizam sua atuação, ganhamos integração, velocidade na troca de informações e capacidade de resposta. A Guarda conhece o bairro, conhece os problemas do dia a dia e está perto do cidadão. O fortalecimento das Regionais vai permitir somar esse conhecimento territorial ao trabalho das demais forças de segurança. Não estamos falando apenas de aumentar o patrulhamento, mas de organizar melhor a presença do poder público onde as pessoas vivem”, explica Chagas.

Reuniões comunitárias periódicas também farão parte do novo modelo. Problemas recorrentes poderão ser tratados de forma integrada: uma situação de desordem em uma praça, por exemplo, pode exigir não apenas a presença da Guarda, mas também ações de iluminação, ordenamento urbano, assistência social, trânsito, meio ambiente ou educação. A proposta é integrar a segurança aos demais serviços municipais e buscar soluções permanentes para as demandas de cada território.

As áreas especializadas da Guarda, entre elas trânsito, meio ambiente, proteção às mulheres, patrulhamento escolar, ações táticas e assistência social, serão mantidas e passarão a atuar de maneira ainda mais articulada com as equipes das Inspetorias Regionais.

Formação acompanha crescimento da Guarda - A Prefeitura de Niterói mais que triplicou o efetivo da Guarda desde 2013. Atualmente, a corporação conta com 915 agentes e segue em expansão, com a meta de alcançar mil guardas. O crescimento da corporação vem acompanhado de investimentos em estrutura, formação e qualificação profissional.

A Prefeitura também avança na implantação do novo Centro de Formação e Qualificação de Guardas, destinado à formação inicial, atualização e especialização permanente dos agentes.

Atualmente, a estrutura de formação da Guarda já oferece cursos de formação profissional, ações táticas, ciclopatrulhamento, patrulhamento escolar, trânsito urbano, assistência social, meio ambiente, comunicação não violenta e primeiros socorros, além de treinamentos e qualificações específicas.

Para o inspetor-geral da Guarda, Paulo Brito, ampliar o efetivo exige ampliar também a preparação dos agentes.

“Estamos fazendo crescer a Guarda, mas esse crescimento precisa estar acompanhado de qualificação. O guarda que está na rua hoje precisa estar preparado para patrulhar, prevenir, mediar conflitos, orientar, atender uma mulher vítima de violência, atuar no ambiente escolar e trabalhar integrado às outras forças de segurança. O novo Centro de Formação vai permitir treinamento permanente e cada vez mais próximo das situações que o agente encontra no dia a dia. Nossa meta é uma Guarda maior, mas, principalmente, cada vez mais preparada e próxima da população”, destaca Brito.

O novo Centro deverá integrar ensino, treinamento, pesquisa e inovação, com estrutura voltada a aulas práticas, simulações e capacitações técnicas, operacionais e socioemocionais. A proposta é ampliar a educação continuada e as especializações da corporação.