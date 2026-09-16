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Laranjeiras é eleito um dos bairros mais descolados do mundo

Bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro aparece na 17ª posição de lista internacional elaborada pela revista britânica Time Out

relogio min de leitura | Redação

O bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi escolhido como um dos bairros mais descolados do mundo em uma lista elaborada pela revista britânica Time Out. O bairro carioca ocupa a 17ª posição entre 40 localidades selecionadas pela publicação, que avaliou diferentes aspectos da vida nos bairros, como gastronomia, bebidas, vida noturna, comércio local, qualidade de vida e senso de comunidade.

A presença de Laranjeiras na lista destaca justamente a combinação entre o perfil residencial e a movimentação cultural que marca a região. O bairro é conhecido por seus espaços de convivência, bares, restaurantes, comércio de rua e pontos tradicionais que atraem tanto moradores quanto visitantes.

Entre os destaques da região estão locais como a Praça São Salvador, conhecida pela concentração de bares e pelo ambiente boêmio, e a Rua General Glicério, que recebe uma tradicional feira e apresentações de choro.

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Segundo a Time Out, a lista deste ano também reflete uma mudança na relação das pessoas com as cidades. A publicação aponta que, especialmente depois da pandemia de Covid-19, bairros residenciais passaram a ocupar um papel ainda mais importante na rotina, enquanto os grandes centros históricos perderam parte do protagonismo que tinham anteriormente.

Laranjeiras foi o segundo bairro brasileiro a aparecer na seleção. O outro representante do país é a República, em São Paulo, que ficou na 25ª colocação. A lista deste ano reúne bairros de diferentes partes do mundo e considera características que vão além dos tradicionais pontos turísticos, valorizando a experiência cotidiana e a relação dos moradores com os locais onde vivem.

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Laranjeiras Rio de Janeiro

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