Laranjeiras é eleito um dos bairros mais descolados do mundo

O bairro de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi escolhido como um dos bairros mais descolados do mundo em uma lista elaborada pela revista britânica Time Out. O bairro carioca ocupa a 17ª posição entre 40 localidades selecionadas pela publicação, que avaliou diferentes aspectos da vida nos bairros, como gastronomia, bebidas, vida noturna, comércio local, qualidade de vida e senso de comunidade.

A presença de Laranjeiras na lista destaca justamente a combinação entre o perfil residencial e a movimentação cultural que marca a região. O bairro é conhecido por seus espaços de convivência, bares, restaurantes, comércio de rua e pontos tradicionais que atraem tanto moradores quanto visitantes.

Entre os destaques da região estão locais como a Praça São Salvador, conhecida pela concentração de bares e pelo ambiente boêmio, e a Rua General Glicério, que recebe uma tradicional feira e apresentações de choro.

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Segundo a Time Out, a lista deste ano também reflete uma mudança na relação das pessoas com as cidades. A publicação aponta que, especialmente depois da pandemia de Covid-19, bairros residenciais passaram a ocupar um papel ainda mais importante na rotina, enquanto os grandes centros históricos perderam parte do protagonismo que tinham anteriormente.

Laranjeiras foi o segundo bairro brasileiro a aparecer na seleção. O outro representante do país é a República, em São Paulo, que ficou na 25ª colocação. A lista deste ano reúne bairros de diferentes partes do mundo e considera características que vão além dos tradicionais pontos turísticos, valorizando a experiência cotidiana e a relação dos moradores com os locais onde vivem.