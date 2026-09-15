Prefeitura de Niterói avança na urbanização a Vila Ipiranga

O projeto de urbanização da comunidade conta ainda com a instalação de novos guarda-corpos e corrimãos e a pavimentação asfáltica da comunidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O projeto de urbanização da comunidade conta ainda com a instalação de novos guarda-corpos e corrimãos e a pavimentação asfáltica da comunidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói está na fase final das obras de urbanização da comunidade Vila Ipiranga, no Fonseca, Zona Norte da cidade. As intervenções incluem a criação de uma nova área de lazer e melhorias na infraestrutura e na acessibilidade do local.

O espaço de lazer contará com um mirante equipado com bancos de concreto, além de calçadas e escadarias revitalizadas, novo paisagismo, brinquedos e academia voltada para a terceira idade. A quadra esportiva também passa por reforma completa, incluindo pintura.

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O projeto de urbanização da comunidade conta ainda com a instalação de novos guarda-corpos e corrimãos e a pavimentação asfáltica da comunidade. As melhorias ampliam a segurança e a acessibilidade para moradores, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Com investimento de R$ 8,6 milhões, as obras também contemplam ações de infraestrutura, contenção de encostas, acessibilidade e qualificação dos espaços públicos, contribuindo para melhorar as condições de circulação, lazer e convivência dos moradores da Vila Ipiranga.