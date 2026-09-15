Retomada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Adulto resgata tradição aldeense

O domingo (13/09) foi de emoção e retomada de uma importante competição que faz parte da memória esportiva de São Pedro da Aldeia. A cerimônia de abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Adulto 2026 aconteceu no campo do São Pedro Esporte Clube (SPEC), no Centro. Após mais de 20 anos sem ser realizado, o torneio voltou ao calendário da cidade, reunindo oito equipes em uma disputa que promete movimentar o futebol amador e valorizar os talentos locais.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o campeonato conta com a participação do Esporte Clube Nacional, Esporte Clube Brasil, Grêmio Cancela, Cruz Futebol Clube, Novo Hamburgo F.C., São Pedro Esporte Clube, Porto Real F.C. e Rodoviário F.C. Os jogos serão realizados nos campos do São Pedro Esporte Clube, no Centro, e do Cruzeiro, em Campo Redondo.

Leia também:

Pesquisa mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro no 1º e 2º turnos

Imagens fortes: câmeras registram ataque a policial no Centro de São Gonçalo

Durante a abertura, o prefeito Fábio do Pastel destacou a importância da retomada da competição e agradeceu aos atletas que aceitaram participar do projeto. “Nós estamos aqui resgatando esse esporte e, de coração, eu fico muito feliz com todo esse trabalho e com a parceria de todos que vêm nos ajudando a desenvolver a cidade. Quero fazer um agradecimento muito especial a todos os atletas que aceitaram esse convite para resgatar esse campeonato tão importante para o município. Tenho certeza de que vai ser um grande evento. Parabenizo também a equipe de arbitragem e desejo sucesso a todos”, afirmou.

Na abertura, o Esporte Clube Brasil venceu o Esporte Clube Nacional por 1 a 0, com gol de Dioguinho. Para o presidente e técnico do E.C. Brasil, Ronald Willian, a união do grupo foi fundamental para a vitória. “Abrir um campeonato é sempre difícil, ainda mais com um clássico, mas a nossa união entre os jogadores e ter a nossa torcida ao nosso lado e nos incentivando foram pontos primordiais para a conquista dos três pontos. Estamos todos numa mesma sintonia para buscar bons resultados”, afirmou.

A segunda partida prevista para a rodada não foi realizada e o Grêmio Cancela venceu por WO. O time integral do Cruz Futebol Clube não chegou a tempo para o início do confronto, marcado para as 14h30. A arbitragem aguardou os 15 minutos de tolerância previstos no regulamento, mas, como os atletas não se apresentaram dentro do prazo, a partida foi encerrada. A ocorrência foi registrada em súmula pelo árbitro e será encaminhada para julgamento da Junta Disciplinadora da competição.

O secretário de Esporte e Lazer, Ricardo Ramos, ressaltou que o retorno do campeonato representa a valorização de uma tradição que integra a história esportiva de São Pedro da Aldeia. “Retomar o Campeonato Municipal é devolver aos atletas, aos clubes e à população uma competição que já fez parte da história esportiva da nossa cidade. Mais do que organizar partidas, estamos criando novamente um espaço para que os talentos do município possam competir, representar suas equipes e reencontrar o público nos campos. Esperamos que essa edição marque o início de uma nova fase para o futebol amador aldeense e que o campeonato volte a fazer parte, de forma permanente, do nosso calendário esportivo”, destacou.

A rodada contou com arbitragem oficial federada e estrutura de apoio para garantir a segurança e o atendimento ao público. A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, atuou no ordenamento do evento, enquanto a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou uma ambulância com equipe preparada para prestar atendimento em caso de necessidade.

A abertura também contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, José Victor Coutinho da Costa, e dos vereadores Moisés Batista e Paulo Santana.

Competição

O campeonato será disputado em duas fases. Na primeira etapa, as oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro, com sistema de rodízio simples e disputa em pontos corridos. Na segunda fase, as quatro equipes classificadas avançam para as semifinais, com o primeiro colocado do Grupo A enfrentando o segundo colocado do Grupo B, enquanto o primeiro colocado do Grupo B encara o segundo colocado do Grupo A.

Além da taça de campeão, a competição terá premiações individuais e coletivas, com troféus para o artilheiro, o goleiro menos vazado entre as equipes finalistas e a equipe mais disciplinada da decisão. Os atletas das equipes campeã e vice-campeã também receberão medalhas.

O público poderá acompanhar os horários e resultados dos confrontos, além de dados, estatísticas e informações sobre os jogadores, pelo aplicativo Copa Fácil. A competição segue as regras oficiais do futebol de campo, com as adaptações previstas no regulamento.

Homenagem

Antes do início da partida de abertura, atletas, autoridades e público fizeram uma salva de palmas em homenagem ao ex-secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Francisco Carlos Soares da Costa, o Cantarelli, falecido na última semana. Poeta, escritor e artista, Cantarelli estudou, registrou e participou ativamente da história de São Pedro da Aldeia. Entre suas criações está o tradicional Bloco dos Bonecões, um dos destaques do Carnaval do município e uma manifestação que se tornou parte da identidade cultural da cidade.