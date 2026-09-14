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Viradouro define samba para o Carnaval de 2027 em grande final neste sábado (19)

Três sambas disputam a decisão na quadra da escola, em Niterói; programação terá Samba de Caboclo e apresentação do elenco-show da Viradouro

relogio min de leitura | Redação
Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói
Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói -

A Unidos do Viradouro realiza no próximo sábado, 19 de setembro, a partir das 22h, a grande final da disputa de samba-enredo para o Carnaval de 2027. Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói. A programação contará ainda com Samba de Caboclo e apresentação do elenco-show da Viradouro.

Sambas finalistas:

Samba 01 – Mocotó e cia

Samba 13 – Claudio Mattos e cia

Samba 15 – Lucas Macedo e cia

A ordem de apresentação dos sambas será definida por sorteio às 23h, no próprio dia da final. A relação acima não corresponde à sequência das apresentações. 

O samba escolhido será a trilha do enredo “Griô”, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon para o Carnaval de 2027. O enredo aborda a tradição dos contadores de histórias de populações da África Ocidental e a importância da oralidade na transmissão de memórias e saberes entre gerações, estabelecendo conexões com manifestações culturais e com as escolas de samba no Brasil.

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Tags:

Carnaval 2027 samba enredo Viradouro

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