Viradouro define samba para o Carnaval de 2027 em grande final neste sábado (19)

Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A Unidos do Viradouro realiza no próximo sábado, 19 de setembro, a partir das 22h, a grande final da disputa de samba-enredo para o Carnaval de 2027. Três parcerias participam da decisão, que será realizada na quadra da escola, no Barreto, em Niterói. A programação contará ainda com Samba de Caboclo e apresentação do elenco-show da Viradouro.

Sambas finalistas:

Samba 01 – Mocotó e cia

Samba 13 – Claudio Mattos e cia

Samba 15 – Lucas Macedo e cia

A ordem de apresentação dos sambas será definida por sorteio às 23h, no próprio dia da final. A relação acima não corresponde à sequência das apresentações.

O samba escolhido será a trilha do enredo “Griô”, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon para o Carnaval de 2027. O enredo aborda a tradição dos contadores de histórias de populações da África Ocidental e a importância da oralidade na transmissão de memórias e saberes entre gerações, estabelecendo conexões com manifestações culturais e com as escolas de samba no Brasil.

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