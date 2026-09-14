Vigilância Sanitária parcela multas de comerciantes em 48 vezes

Os interessados devem procurar a Vigilância Sanitária para negociar a dívida a partir da próxima segunda-feira (14) - Foto: Divulgação

Os interessados devem procurar a Vigilância Sanitária para negociar a dívida a partir da próxima segunda-feira (14) - Foto: Divulgação

A Vigilância Sanitária de São Gonçalo vai parcelar as multas dos comerciantes que estão inadimplentes com o órgão. O parcelamento poderá ser feito até 48 vezes para as multas aplicadas até o dia 31 de dezembro de 2025. Os interessados devem procurar o órgão para negociar a dívida. Atendimento foi iniciado nessa segunda-feira (14).

“O pagamento será facilitado e é uma oportunidade para os comerciantes e prestadores de serviços ficarem em dia com a Prefeitura de São Gonçalo”, destacou o diretor da Vigilância Sanitária, Romário Brandão.

A Vigilância Sanitária fica na Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, dentro do G2 do Shopping São Gonçalo, em Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h (exceto feriados e pontos facultativos).

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