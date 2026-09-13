GRES Data Vênia Doutor lança enredo do Carnaval 2027 com samba, feijoada e convidados

O evento começa a partir de 13 horas e será realizado hoje, no Clube Fluminense Atlético Clube, popularmente conhecido como Fluminensinho - Foto: Divulgação GRES Data Vênia Doutor

O evento começa a partir de 13 horas e será realizado hoje, no Clube Fluminense Atlético Clube, popularmente conhecido como Fluminensinho - Foto: Divulgação GRES Data Vênia Doutor

A escola de samba Data Vênia Doutor, uma da agremiações da Série Prata do Carnaval de Niterói, realiza hoje (13), a partir das 13h, a festa de lançamento oficial do enredo 'No Balacobaco da Ilusão, Ser Palhaço é a Solução' a ser apresentado em 2027 no Caminho Niemeyer. O evento acontece no Fluminense Atlético Clube, ou Fluminensinho, na Rua Cadete Xavier de Brito, 22, no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

Além da apresentação dos segmentos da escola e do hino oficial de 2027, haverá também uma homenagem ao Mestre Ciça, diretor de Bateria da Viradouro, que foi tema do enredo que deu o título à vermelha e branca do Barreto em 2026, no Grupo Especial. Para completar a festa, haverá ainda a apresentação da Império de Charitas, grande campeã do Grupo Especial do Carnaval de Niterói, e uma roda de samba com o Pagode dos Amigos.

Leia também:

Caravana de Arte e Lazer vai promover diversão para gonçalenses neste fim de semana

Mendonça levanta sigilo de investigação sobre financiamento do filme Dark Horse

A tarde será movimentada porque entre os convidados, há representantes das escolas de sambas de blocos do circuito oficial do Carnaval de Niterói, além da diretoria da União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (Uesbcn) e da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit). Representantes da Comissão de Carnaval de Niterói e da empresa Niterói, Esporte, Lazer e Turismo (Neltur), também estarão presentes.

Plano de desfiles - Haverá ainda a apresentação da equipe que está trabalhando na idealização do plano de desfiiles do Carnaval de 2027 na Data Vênia Doutor, uma agremiação oriunda de advogados e profissionais da justiça simpatizantes do samba. "Nós estamos trabalhando com empenho e unidos em prol de mais um grande resultado no ano que vem", afirmou a diretora de Carnaval da agremiação, Meryanne Cardoso.

Conheça a Data Vênia Doutor - Com as cores oficiais vermelho, o azul e o branco, a escola de samba nasceu em 2016, oriunda de um bloco carnavalesco formado por profissionais do Direito. Em 2021, a instituição se uniu à OAB Niterói e à Acadêmicos do Cubango para lançar o projeto social e cultural “Ritmo & Samba”, voltado para cursos de percussão para seus sambistas. No Carnaval de 2025, a escola chegou ao primeiro título em Niterói com o enredo 'Sobral Pinto, o homem que não tinha preço', no Grupo de Avaliação do Carnaval de Niterói, o que lhe deu o direito de integrar a Série Prata.

Conheça todos os detalhes do trabalho que a escola de samba esta realizando no canal oficial da escola no Instragram, que é https://www.instagram.com/dataveniadoutor/