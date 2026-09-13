Porto da Pedra já tem hino oficial para o Carnaval de 2027
Samba da Parceria 13, de Bira e cia venceu a final na madrugada deste domingo (13) e vai embalar o desfile de Porto Kalunga pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí
O Porto da Pedra já tem seu samba-enredo para o Carnaval 2027. O samba 13, da parceria de Bira, Oscar Bessa, Márcio Rangel, Rafael Raçudo, Miguelzinho, Jarrão, Éric Costa, Vinícius Ferreira e Rafael Gigante, foi escolhido como o grande vencedor da disputa realizada na quadra da escola. O resultado foi anunciado na madrugada deste domingo (13).
A obra será o hino do Tigre na Marquês de Sapucaí para contar o enredo “Porto Kalunga”, desenvolvido pelos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini.
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O samba vencedor destaca a ancestralidade, a cultura angolana e a conexão entre Brasil e Angola, trazendo referências a Luanda, Catumbela, Benguela e Lobito, além de homenagear grandes nomes da música brasileira, como Martinho da Vila, Caymmi, João Nogueira e Djavan.
No refrão, a parceria exalta a força do Porto da Pedra e a identidade do enredo:
“Meu Porto Kalunga hoje é Porto da Pedra
Forte feito macumba, enverga e não quebra!
O meu povo é liberdade, união de samba e pemba
O Tigre é feito no semba!”