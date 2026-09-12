De virada, Vasco vence o Grêmio e dá importante passo na briga contra o z-4
Partida foi realizada no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e vencida por 2 a 1. Equipe ficou a um detalhe de deixar a zona de rebaixamento
Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Vasco venceu o Grêmio de virada por 2 a 1, em Porto Alegre, neste sábado (12), e ficou a um detalhe de deixar o Z-4 do Brasileirão. O resultado, válido pela 27ª rodada, partiu dos gols de Thiago Mendes e Colidio para o time carioca. A equipe porto-alegrense já havia aberto o placar com Mathías Villasanti.
Com a vitória, o Cruz-Maltino ficou na 17ª posição, a primeira dentro da zona do rebaixamento. Empatado com os mesmos 28 pontos de Vasco e Mirassol, o Grêmio ficou no 15º lugar. Agora, o clube carioca volta as atenções ao jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (15), em São Januário.
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O JOGO
Os primeiros minutos da partida foram brigados. Muitos chutes travados, muitas divididas fortes e poucas finalizações no alvo. O Cruz-Maltino foi o primeiro a levar perigo com Adson, duas vezes. Primeiro, o ponta recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou rente à trave de Weverton. Depois, ele apareceu livre, agora dentro da área, mas cabeceou para fora.
Após jogada individual de Andrés Gómez, aos 36, o Vasco quase abriu o placar com Tchê Tchê. Perto da pequena área, o volante recebeu cruzamento rasteiro e finalizou em cima de Weverton. Três minutos depois, em sua primeira chance clara no jogo, o Grêmio foi mais eficiente e chegou ao gol. Após roubada de bola e cruzamento de Jovane Cabral pela esquerda, Villasanti aproveitou rebote de Léo Jardim para abrir o placar.
No segundo tempo, depois criar mais chances e levar derrota magra para o intervalo, o Vasco voltou a campo um pouco mais afobado e enfrentou dificuldades. Do outro lado, com o resultado favorável, o Grêmio também passou a incomodar menos.
A primeira chance clara da etapa final aconteceu apenas aos 30, e com gol. Capitão do time, Thiago Mendes aproveitou linda assistência de letra do estreante Lescano, em bate-rebate dentro da área, para chutar forte e balançar as redes. Logo depois, aos 34, o Vasco virou o jogo com Facundo Colidio, que aproveitou "presente" de Nardoni, serviu Bruno Duarte e recebeu dentro da área para marcar de carrinho.