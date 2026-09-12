Governo do Rio leva alunos e professores da rede estadual ao Rock in Rio

A iniciativa busca reconhecer o desempenho de estudantes e docentes e proporcionar uma experiência cultural e de entretenimento em um dos maiores festivais de música do mundo - Foto: Divulgação

A iniciativa busca reconhecer o desempenho de estudantes e docentes e proporcionar uma experiência cultural e de entretenimento em um dos maiores festivais de música do mundo - Foto: Divulgação

Estudantes e professores da rede estadual de ensino estão vivendo uma experiência especial no Rock in Rio 2026. Por meio de uma parceria inédita entre o Governo do Estado e a organização do festival, alunos que se destacaram em sala de aula e profissionais da educação receberam ingressos para acompanhar o evento.

A iniciativa busca reconhecer o desempenho de estudantes e docentes e proporcionar uma experiência cultural e de entretenimento em um dos maiores festivais de música do mundo. Para muitos alunos, a ida ao Rock in Rio representa também a oportunidade de participar, pela primeira vez, de um evento de grande porte.

Leia também:

Caravana de Arte e Lazer vai promover diversão para gonçalenses neste fim de semana

Mendonça levanta sigilo de investigação sobre financiamento do filme Dark Horse

É o caso de Geovanna Fuly, de 18 anos, estudante do Colégio Estadual Guilherme Briggs – Intercultural Brasil-Espanha, em Niterói, e integrante do projeto Jovem Repórter.

"Está sendo uma experiência muito legal e interessante. Não esperava receber o ingresso e ter a possibilidade de estar no Rock in Rio, fazendo o que a gente gosta, trabalhando com comunicação, mas também podendo aproveitar e viver novas experiências", disse Geovanna.

A estudante foi ao festival acompanhada da mãe, Suelen Fuly, de 44 anos, que também recebeu ingresso. Para ela, estar com a filha em um evento dessa dimensão é uma oportunidade única.

"O projeto garante que ela tenha a possibilidade de fazer o que gosta, correr atrás dos sonhos dela e crescer por meio dos estudos. Para mim, ir ao Rock in Rio, algo que eu nunca imaginei, é muito emocionante. Ainda não caiu a ficha!", afirmou a empreendedora.

Os estudantes foram ao festival acompanhados dos pais ou responsáveis e contam com acompanhamento e protocolos especiais de segurança. A parceria não tem custos para os cofres públicos e foi formalizada por meio do Termo de Cooperação Técnica celebrado pela Secretaria de Estado da Casa Civil com a Rock World S/A, organizadora do Rock in Rio.