Oficina Geral do Plano Diretor de São Gonçalo acontece na próxima terça-feira (15)

O encontro irá abordar, principalmente, cinco temáticas: Meio Ambiente; Uso do Solo; Habitação; Mobilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

O encontro irá abordar, principalmente, cinco temáticas: Meio Ambiente; Uso do Solo; Habitação; Mobilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretária Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, vai realizar, na próxima terça-feira (15), a Oficina Geral da etapa de diagnóstico do processo de revisão do Plano Diretor Participativo. O encontro será presencial, às 14h, no auditório da UERJ, no Patronato, e será aberto a toda a população.

A Oficina integra a Leitura da Realidade Municipal, segunda etapa da revisão, que busca entender a realidade de São Gonçalo. O objetivo é complementar as informações levantadas pelas equipes técnicas responsáveis pelo Plano Diretor com os saberes e as experiências dos cidadãos, que vivem, trabalham, estudam e conhecem a cidade.

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"As oficinas temáticas foram realizadas no formato virtual, em 7 temáticas distintas, agora faremos uma oficina consolidada presencial para ampliar e garantir a possibilidade da participação da população nesse importante instrumento urbanístico que pautará o futuro da cidade nos próximos 10 anos", explicou a secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela Santana.

O encontro irá abordar, principalmente, cinco temáticas: Meio Ambiente; Uso do Solo; Habitação; Mobilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico. Após uma breve apresentação de cada tema, os participantes poderão expor os problemas e necessidades de seus territórios, apontar pontos positivos e questões que precisam de mais atenção. As atividades serão facilitadas com ferramentas de apoio como mapas e fichas.

A participação de toda a sociedade é fundamental para enriquecer o diagnóstico e complementar as análises sobre a cidade, trazendo situações e experiências do dia a dia de diferentes bairros e regiões. Poderão ser apontados assuntos relacionados a transporte, moradia, áreas de risco, meio ambiente, serviços públicos, comércio, espaços públicos entre outras pautas que fazem parte do cotidiano da população.

Serviço:

Oficina Geral da Etapa de Diagnóstico — Revisão do Plano Diretor Participativo de São Gonçalo (RJ)

Data: 15/9 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório da UERJ - R. Francisco Portela, n.º 1.470 - Patronato

Mais informações: www.saogoncalo.rj.gov.br/plano-diretor-de-sao-goncalo