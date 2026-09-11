Incêndio atinge restaurante no Centro de Cabo Frio

Fogo começou por volta de 12h30 desta sexta-feira, no Centro de CAbo Frio. Não houver feridos - Foto: Divulgação

Fogo começou por volta de 12h30 desta sexta-feira, no Centro de CAbo Frio. Não houver feridos - Foto: Divulgação

Um restaurante pegou fogo por volta das 12h30 desta sexta-feira (11), na Avenida Júlia Kubitscheck, no Centro de Cabo Frio. O estabelecimento fica ao lado da Unimed e próximo ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Não houve registro de feridos.

De acordo com informações apuradas no local, o incêndio teria sido provocado por um escape de gás. As chamas atingiram o buffet do restaurante, que ficou danificado. Não houve, porém, danos estruturais no imóvel.

Uma equipe do Inea, que estava nas proximidades no momento da ocorrência, prestou os primeiros atendimentos durante o incêndio. A situação foi controlada sem registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.

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