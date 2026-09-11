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Niterói ganha base exclusiva do Disque Denúncia em outubro

Nova estrutura reforça parceria da Prefeitura com o programa e amplia integração com as forças de segurança; denúncias sobre fatos ocorridos na cidade cresceram 36,5% no último ano

relogio min de leitura | Redação
As informações encaminhadas ao Disque Denúncia também contribuíram para resultados concretos das forças de segurança
As informações encaminhadas ao Disque Denúncia também contribuíram para resultados concretos das forças de segurança -

Niterói vai ganhar, em outubro, uma base física exclusiva do Disque Denúncia. A nova estrutura será dedicada ao município e vai ampliar a capacidade de recebimento, triagem e acompanhamento das informações, além de fortalecer o mapeamento das ocorrências e o repasse de dados às forças de segurança. A iniciativa é resultado da Prefeitura de Niterói com o programa, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), e integra a estratégia municipal de investimento em inteligência, tecnologia e integração na área de segurança pública.

A nova base chega em um momento de crescimento expressivo da participação da população por meio do canal. Levantamento do Disque Denúncia mostra que, entre 16 de agosto de 2024 e 15 de agosto de 2026, foram registradas 9.019 denúncias sobre fatos ocorridos em Niterói. No primeiro período anual, foram 3.813 registros. No período seguinte, entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o número chegou a 5.205, um aumento de 36,5%.

“Niterói foi pioneira ao entender que segurança pública se faz com integração, inteligência e parceria. O município trabalha a segurança de forma multidisciplinar, reunindo as forças policiais, a Guarda Municipal, os órgãos de fiscalização, tecnologia e políticas de prevenção. A parceria com o Disque Denúncia faz parte dessa estratégia, porque amplia a participação da população, qualifica o trabalho de inteligência e fortalece a atuação integrada das forças de segurança”, afirma o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy.

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O tráfico de drogas foi o assunto mais denunciado nos dois anos, com 2.234 registros, o equivalente a 24,74% do total. Somente no período mais recente, foram 1.437 denúncias sobre tráfico, contra 797 no ano anterior — um crescimento de aproximadamente 80%. Em seguida aparecem denúncias relacionadas a barulho, com 1.301 registros no período integral, e maus-tratos contra animais, com 1.107.

As informações encaminhadas ao Disque Denúncia também contribuíram para resultados concretos das forças de segurança. Entre agosto de 2024 e agosto de 2026, as ações relacionadas às denúncias resultaram na prisão de 311 pessoas e na autuação de outras 66. No mesmo período, foram apreendidos 57 fuzis, 104 pistolas, três revólveres, 21 granadas e 4.909 munições, além de grandes quantidades de entorpecentes, entre elas 32.645 invólucros de cocaína, 24.578 de maconha e 14.856 de crack.

O Fonseca concentrou a maior quantidade de denúncias no período analisado, com 1.062 registros, seguido pelo Centro, com 796; Icaraí, com 781; Itaipu, com 674; Piratininga, com 602; e Santa Rosa, com 553. O detalhamento territorial das informações é uma das ferramentas que auxiliam no planejamento e direcionamento das ações de segurança.

A implantação da base representa um novo passo de uma parceria pioneira iniciada em 2018. Desde então, a Prefeitura mantém o canal voltado especificamente para o atendimento e acompanhamento das denúncias relacionadas a Niterói. Com a estrutura instalada na cidade, o trabalho passará a contar com base própria e equipe dedicada, permitindo maior integração das informações com as ações desenvolvidas no município. 

A nova base chega em um momento de crescimento expressivo da participação da população por meio do canal
A nova base chega em um momento de crescimento expressivo da participação da população por meio do canal |  Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

O fortalecimento do Disque Denúncia faz parte de uma estratégia mais ampla de inteligência e integração das forças de segurança. Por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Niterói desenvolve operações direcionadas para enfrentar diferentes atividades ilegais. Entre elas estão a Operação Asfixia, voltada ao combate a ferros-velhos clandestinos e à receptação de materiais furtados; a Pharmakon, direcionada a clínicas clandestinas ou em desacordo com normas sanitárias e legais; a Donos da Rua, de enfrentamento à atuação irregular de flanelinhas; e a Desconexão, que atua sobre a comercialização de aparelhos celulares oriundos de furto ou roubo.

Mais de R$ 820 milhões investidos em segurança - A nova base se soma aos investimentos realizados pela Prefeitura na área de segurança pública. Desde 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência já recebeu mais de R$ 820 milhões em recursos municipais, reunindo ações de prevenção, tecnologia, inteligência, policiamento e políticas sociais. Entre 2018 e 2025, a taxa de roubos por 100 mil habitantes em Niterói caiu 80,7%, enquanto a taxa de mortes violentas teve redução de 69,3%.

Entre os investimentos estão o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que funciona 24 horas e conta com mais de 800 câmeras de monitoramento distribuídas pela cidade, incluindo equipamentos inteligentes de Cercamento Eletrônico; o fortalecimento da Guarda Municipal; e os convênios para ampliar a presença das polícias Civil e Militar. As políticas de prevenção do Pacto também já alcançaram mais de 50 mil jovens por meio de projetos de prevenção à violência e inclusão social.

A Prefeitura iniciou ainda uma nova etapa do Pacto Niterói Contra a Violência para o período de 2025 a 2030, ampliando ações de inteligência, prevenção e segurança territorial. A estratégia inclui novas tecnologias e o fortalecimento da atuação integrada entre Município e forças estaduais, tendo a informação e a inteligência como ferramentas para direcionar as ações de segurança.

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