Niterói ganha base exclusiva do Disque Denúncia em outubro

Niterói vai ganhar, em outubro, uma base física exclusiva do Disque Denúncia. A nova estrutura será dedicada ao município e vai ampliar a capacidade de recebimento, triagem e acompanhamento das informações, além de fortalecer o mapeamento das ocorrências e o repasse de dados às forças de segurança. A iniciativa é resultado da Prefeitura de Niterói com o programa, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), e integra a estratégia municipal de investimento em inteligência, tecnologia e integração na área de segurança pública.

A nova base chega em um momento de crescimento expressivo da participação da população por meio do canal. Levantamento do Disque Denúncia mostra que, entre 16 de agosto de 2024 e 15 de agosto de 2026, foram registradas 9.019 denúncias sobre fatos ocorridos em Niterói. No primeiro período anual, foram 3.813 registros. No período seguinte, entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o número chegou a 5.205, um aumento de 36,5%.

“Niterói foi pioneira ao entender que segurança pública se faz com integração, inteligência e parceria. O município trabalha a segurança de forma multidisciplinar, reunindo as forças policiais, a Guarda Municipal, os órgãos de fiscalização, tecnologia e políticas de prevenção. A parceria com o Disque Denúncia faz parte dessa estratégia, porque amplia a participação da população, qualifica o trabalho de inteligência e fortalece a atuação integrada das forças de segurança”, afirma o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy.

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O tráfico de drogas foi o assunto mais denunciado nos dois anos, com 2.234 registros, o equivalente a 24,74% do total. Somente no período mais recente, foram 1.437 denúncias sobre tráfico, contra 797 no ano anterior — um crescimento de aproximadamente 80%. Em seguida aparecem denúncias relacionadas a barulho, com 1.301 registros no período integral, e maus-tratos contra animais, com 1.107.

As informações encaminhadas ao Disque Denúncia também contribuíram para resultados concretos das forças de segurança. Entre agosto de 2024 e agosto de 2026, as ações relacionadas às denúncias resultaram na prisão de 311 pessoas e na autuação de outras 66. No mesmo período, foram apreendidos 57 fuzis, 104 pistolas, três revólveres, 21 granadas e 4.909 munições, além de grandes quantidades de entorpecentes, entre elas 32.645 invólucros de cocaína, 24.578 de maconha e 14.856 de crack.

O Fonseca concentrou a maior quantidade de denúncias no período analisado, com 1.062 registros, seguido pelo Centro, com 796; Icaraí, com 781; Itaipu, com 674; Piratininga, com 602; e Santa Rosa, com 553. O detalhamento territorial das informações é uma das ferramentas que auxiliam no planejamento e direcionamento das ações de segurança.

A implantação da base representa um novo passo de uma parceria pioneira iniciada em 2018. Desde então, a Prefeitura mantém o canal voltado especificamente para o atendimento e acompanhamento das denúncias relacionadas a Niterói. Com a estrutura instalada na cidade, o trabalho passará a contar com base própria e equipe dedicada, permitindo maior integração das informações com as ações desenvolvidas no município.

A nova base chega em um momento de crescimento expressivo da participação da população por meio do canal | Foto: Divulgação/Polícia Militar do RJ

O fortalecimento do Disque Denúncia faz parte de uma estratégia mais ampla de inteligência e integração das forças de segurança. Por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Niterói desenvolve operações direcionadas para enfrentar diferentes atividades ilegais. Entre elas estão a Operação Asfixia, voltada ao combate a ferros-velhos clandestinos e à receptação de materiais furtados; a Pharmakon, direcionada a clínicas clandestinas ou em desacordo com normas sanitárias e legais; a Donos da Rua, de enfrentamento à atuação irregular de flanelinhas; e a Desconexão, que atua sobre a comercialização de aparelhos celulares oriundos de furto ou roubo.

Mais de R$ 820 milhões investidos em segurança - A nova base se soma aos investimentos realizados pela Prefeitura na área de segurança pública. Desde 2018, o Pacto Niterói Contra a Violência já recebeu mais de R$ 820 milhões em recursos municipais, reunindo ações de prevenção, tecnologia, inteligência, policiamento e políticas sociais. Entre 2018 e 2025, a taxa de roubos por 100 mil habitantes em Niterói caiu 80,7%, enquanto a taxa de mortes violentas teve redução de 69,3%.

Entre os investimentos estão o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que funciona 24 horas e conta com mais de 800 câmeras de monitoramento distribuídas pela cidade, incluindo equipamentos inteligentes de Cercamento Eletrônico; o fortalecimento da Guarda Municipal; e os convênios para ampliar a presença das polícias Civil e Militar. As políticas de prevenção do Pacto também já alcançaram mais de 50 mil jovens por meio de projetos de prevenção à violência e inclusão social.

A Prefeitura iniciou ainda uma nova etapa do Pacto Niterói Contra a Violência para o período de 2025 a 2030, ampliando ações de inteligência, prevenção e segurança territorial. A estratégia inclui novas tecnologias e o fortalecimento da atuação integrada entre Município e forças estaduais, tendo a informação e a inteligência como ferramentas para direcionar as ações de segurança.