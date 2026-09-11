Prefeitura de Niterói entrega novas instalações da UBS de Piratininga

A entrega foi feita pelo prefeito Rodrigo Neves acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows e da presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos - Foto: Lucas Benevides

A entrega foi feita pelo prefeito Rodrigo Neves acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows e da presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos - Foto: Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta sexta-feira (11), as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Piratininga. A unidade passa a funcionar em um novo endereço, com ambientes mais amplos e estrutura adequada para oferecer mais conforto, acolhimento e qualidade no atendimento à população da Região Oceânica. A entrega foi feita pelo prefeito Rodrigo Neves acompanhado da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows e da presidente da Fundação Municipal de Saúde, Maria Célia Vasconcellos.

“A nova Unidade Básica de Saúde de Piratininga vai atender toda essa região com vacinação e atenção básica, que é a porta de entrada da população no sistema público de saúde. Estamos imprimindo um ritmo intenso de entregas: inauguramos o Hospital Oceânico, o Super Centro de Saúde e novas unidades do Médico de Família no Serrão, em Nova Brasília e no Morro do Céu. Piratininga também vive uma grande transformação, com obras de drenagem, pavimentação, urbanização e novos equipamentos públicos. É assim que a população espera que um governo trabalhe: dia e noite para melhorar a qualidade de vida. Tenho muito orgulho da nossa equipe e de tudo o que fizemos, ao longo dos últimos dez anos, para transformar Niterói em uma referência em desenvolvimento humano e qualidade de vida”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ressaltou trabalho feito nos últimos 10 anos para transformar Niterói em referência em desenvolvimento humano e qualidade de vida | Foto: Lucas Benevides

A nova estrutura tem capacidade estimada de realizar aproximadamente 5.670 atendimentos por mês, distribuídos entre consultas médicas, enfermagem, odontologia, nutrição, psicologia e assistência social. Também estão previstas cerca de 650 imunizações mensais.

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O local conta com quatro consultórios destinados aos atendimentos médicos, de enfermagem e da equipe multidisciplinar, além de consultório odontológico e escovódromo. O espaço terá ainda sala de vacinação, sala de curativos, sala de coleta de sangue, farmácia, sala de convivência e sala para reuniões e atividades educativas em grupo.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, reforçou que a mudança representa um avanço na assistência oferecida aos moradores da região.

“A nova estrutura vai proporcionar melhores condições para o atendimento à população e para o trabalho das equipes. Estamos qualificando um serviço que já é fundamental para o território, fortalecendo a atenção primária e garantindo um cuidado mais próximo, humanizado e resolutivo”, afirmou a secretária.

A unidade atua na promoção da saúde, na prevenção de doenças, no acompanhamento de condições crônicas e no atendimento às demandas mais frequentes do território, além de coordenar o cuidado e realizar os encaminhamentos necessários para outros serviços da rede.

O local conta com quatro consultórios destinados aos atendimentos médicos, de enfermagem e da equipe multidisciplinar, além de consultório odontológico e escovódromo | Foto: Lucas Benevides

Entre os serviços oferecidos estão consultas com médicos generalistas, clínico e pediatras; consultas e acompanhamento de enfermagem; atendimento odontológico; vacinação; teste do pezinho; pré-natal; planejamento reprodutivo e oferta de métodos contraceptivos, como o implante subdérmico; acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; e assistência a pessoas com hipertensão, diabetes e outras condições crônicas.

A unidade realiza ainda curativos e procedimentos básicos, administração de medicamentos, coleta de exames laboratoriais, testes rápidos, acompanhamento nutricional, psicológico e social, ações educativas e de promoção da saúde, vigilância em saúde e encaminhamentos para especialistas, exames e outros serviços da rede municipal.

A equipe da UBS é formada por médicos generalistas, clínicos e pediatras, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico em saúde bucal, nutricionista, psicóloga, serviço social e profissionais das áreas de gestão, vigilância em saúde, recepção e regulação.

Os pacientes restritos ao domicílio ou acamados continuarão recebendo visitas das equipes, com consultas médicas e de enfermagem. Quando necessário, a vacinação também será realizada no domicílio.

“A inauguração desta unidade é muito importante para toda a região. Niterói avançou muito na saúde, no saneamento e na segurança. Minha esposa, inclusive, será atendida na próxima semana no Super Centro de Saúde. Isso mostra como os novos equipamentos estão aproximando os serviços da população”, afirmou Francis de Andrade Borges, presidente da Associação de Moradores da Beira da Lagoa.