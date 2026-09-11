Pendurados Circo amplia cota social e abre inscrições para 10 vagas gratuitas em Niterói

Pela primeira vez, a iniciativa oferece essa quantidade de vagas simultaneamente em sua cota social, que até então contemplava quatro participantes - Foto: Divulgação

Pela primeira vez, a iniciativa oferece essa quantidade de vagas simultaneamente em sua cota social, que até então contemplava quatro participantes - Foto: Divulgação

O Pendurados Circo, projeto que há 13 anos desenvolve atividades de formação circense e ações sociais em Niterói, está com inscrições abertas para 10 novas vagas gratuitas para aulas de acrobacias aéreas, realizadas na Praia de Icaraí. Pela primeira vez, a iniciativa oferece essa quantidade de vagas simultaneamente em sua cota social, que até então contemplava quatro participantes.

As inscrições seguem até 20 de setembro e podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/RtxMWFkn36tZoqEdA que está disponível também na bio da página do projeto no Instagram @penduradoscirco. A idade mínima para inscrição é de 16 anos. Não há restrição de gênero para concorrer às vagas.

A ampliação da cota social faz parte de projeto apoiado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e permitirá aumentar o acesso gratuito às artes circenses e à prática esportiva. Para pleitear uma das vagas, é necessário que a renda familiar seja de até 1,5 salário mínimo. No caso de candidatos em idade escolar, é preciso estar regularmente matriculado e frequentando escola da rede pública. Também é necessário estar com a carteira de vacinação em dia.

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"O Pendurados é um exemplo de projeto que deu certo no Município.Integrando arte e esporte, ao longo de mais de uma década, ele vem transformando vidas por meio de desafios e da convivência. Por isso, seguimos apoiando essa iniciativa e festejamos a abertura de novas vagas na cota social, o que representa outras possibilidades, outras experiências, novas perspectivas de vida e inclusão dos moradores das nossas comunidades", afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

As vagas para as cotas sociais serão destinadas aos 10 primeiros inscritos que atenderem aos critérios estabelecidos. Após o preenchimento do cadastro, os candidatos passarão por uma entrevista, etapa que integra o processo de ingresso na cota social.

Circo, esporte e inclusão

Os dez participantes terão, durante cinco meses, aulas semanais de acrobacias aéreas na Praia de Icaraí, acompanhados pelas instrutoras do Pendurados. Além do aprendizado das técnicas circenses, as atividades trabalham consciência corporal, concentração, disciplina, confiança, integração e trabalho em equipe.

Fundado em 2013 por Juliana Berti, o Pendurados Circo nasceu com a proposta de democratizar o acesso às artes circenses e aproximar o circo do cotidiano das pessoas. Ao longo de sua trajetória, já promoveu cursos, oficinas, espetáculos e projetos envolvendo modalidades como acrobacias aéreas, contorcionismo, equilíbrio e manipulação de objetos.

A atuação social também faz parte dessa história. O Pendurados já mantém uma cota com oferta de aulas gratuitas e atende, em média, mais de 100 pessoas por ano em suas atividades. Com o novo projeto, a proposta é ampliar esse alcance e permitir que novos participantes tenham contato com uma prática que reúne atividade física, arte, expressão e convivência.

“A cota social já faz parte do trabalho do Pendurados, mas até agora contávamos com quatro vagas. Conseguir abrir dez novas vagas de uma só vez representa uma ampliação muito importante. É a oportunidade de receber mais pessoas e proporcionar gratuitamente uma experiência que envolve não apenas o aprendizado das acrobacias aéreas, mas também confiança, consciência corporal, disciplina e convivência”, afirma Juliana Berti.

Cinco meses de formação

As dez vagas serão distribuídas em três turmas. Às segundas-feiras, das 6h30 às 8h, serão três alunos, com a instrutora Amanda. Às terças-feiras, das 18h30 às 20h, serão três alunos na turma de Maria Isabela. Aos sábados, serão quatro participantes, acompanhados pela instrutora Mariane.

Durante os cinco meses, os alunos passarão por um processo de formação e desenvolvimento de habilidades. Ao final, participarão, junto com as instrutoras, de uma apresentação pública de conclusão de curso construída a partir das experiências e do aprendizado desenvolvidos durante as aulas.

Essa apresentação também integra o processo de formação, estimulando expressão, confiança, trabalho coletivo e sentimento de pertencimento.

“O circo reúne arte, esporte e expressão. Quando ampliamos o acesso, também criamos novas possibilidades de convivência, descoberta e desenvolvimento. Queremos que essas dez pessoas possam experimentar tudo o que a prática circense é capaz de proporcionar ao longo desses meses”, destaca Juliana.

SERVIÇO

Cota Social — Pendurados Circo

Inscrições: até 21 de setembro

Vagas: 10 vagas gratuitas

Atividade: aulas de acrobacias aéreas

Local: Praia de Icaraí — Niterói

Duração total: seis meses

Idade mínima: 16 anos

Gênero: sem restrição

Como se inscrever: pelo link https://forms.gle/RtxMWFkn36tZoqEdA disponível na bio do Instagram @penduradoscirco

Critérios para concorrer à cota social: renda familiar de até 1,5 salário mínimo; candidatos em idade escolar devem estar regularmente matriculados e frequentando escola da rede pública; carteira de vacinação em dia.

Seleção: as vagas serão destinadas aos 10 primeiros inscritos que atenderem aos critérios. Após o cadastro, os candidatos passarão por entrevista.

Turmas:

Segundas-feiras — 6h30 às 8h — 3 vagas

Terças-feiras — 18h30 às 20h — 3 vagas

Sábados — 6h30 às 8h — 4 vagas