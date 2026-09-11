Botequim da Cidade do Samba volta na segunda, 14, com Revelação e Marvvila

O Botequim da Cidade do Samba está de volta nesta segunda, 14, com uma programação especial que reúne grandes nomes do samba e do pagode. Ingressos custam R$20, com entrada gratuita para mulheres até as 19h – uma ação especial para exaltá-las. O grupo Revelação e a cantora Marvvila vão subir ao palco do projeto, promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e apresentado pela Petrobras.

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Será não só um encontro entre duas gerações da música, mas uma confraternização entre aqueles que são apaixonados por ela: “É um encontro que tem a cara do Rio Carnaval e do samba. É uma oportunidade para reunir sambistas, foliões e famílias em um ambiente acolhedor, com música de qualidade e grandes artistas. E, faltando pouco mais de cem dias para os desfiles, nada melhor do que começar a festa”, destaca Elmo José dos Santos, diretor de Carnaval da Liesa e idealizador do evento.

Realizado na praça central Cidade do Samba, o complexo de barracões das escolas de samba na Zona Portuária do Rio, o Botequim terá abertura dos portões às 18h e programação até as 23h.

Márvvila também vai se apresentar na Cidade do Samba | Foto: Divulgação

Desta vez, a noite contará ainda com as participações da Banda Swing Carioca, Carlos Caetano, Luis Camilo, Chacal do Sax, Flávia Saolli e Marcelinho Moreira. Interessados devem garantir ingressos online pelo www.ticketmaster.com.br ou na bilheteria da Cidade do Samba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 99938-2338.

O Botequim da Cidade do Samba é promovido pela Liesa e apresentado pela Petrobras, com apoio possibilitado pelo Ministério da Cultura e pela Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet.