Biblioteca A Casa Amarela lança podcast 'Mais Livros, Menos Violência'

Primeiro episódio foi gravado no dia 21 de agosto, com André Fernandes, criador da Agência Nacional das Favelas (ANF) - Foto: Divulgação

Primeiro episódio foi gravado no dia 21 de agosto, com André Fernandes, criador da Agência Nacional das Favelas (ANF) - Foto: Divulgação

A Biblioteca A Casa Amarela acaba de ampliar sua atuação na missão de transformar vidas por meio da leitura, da educação e da inclusão social. O projeto iniciou a produção do podcast “Mais Livros, Menos Violência”, apresentado por Pedro do Livro, idealizador da Biblioteca A Casa Amarela.

A proposta do programa é ampliar o debate sobre os principais desafios sociais brasileiros e dar voz a iniciativas, histórias e personagens que trabalham pela transformação das comunidades, tendo o livro, a educação e a cultura como importantes ferramentas de mudança.

O primeiro episódio foi gravado no dia 21 de agosto, com André Fernandes, criador da Agência Nacional das Favelas (ANF). Durante a conversa, foram abordados temas relacionados à realidade das comunidades, à comunicação e às experiências de quem trabalha diariamente para criar novas possibilidades dentro das favelas.

Para André Fernandes, participar da estreia foi também uma oportunidade de conversar de forma aberta sobre temas que fazem parte de sua trajetória.

“Foi um papo muito bom. O Pedro é uma pessoa que acredita de verdade no que faz e dá para perceber isso quando ele fala da biblioteca e de tudo que está sendo construído. A gente conversou sobre favela, comunicação, educação, oportunidade e sobre as coisas que ainda precisam mudar. Acho importante ter espaços como esse para a gente falar sem filtro e, principalmente, ouvir diferentes histórias", afirmou.

Leia também:

Exposição de carros antigos é cancelada em São Gonçalo por previsão de chuva

PMs são denunciados pela morte de médica após carro ser confundido com veículo suspeito na Zona Norte

Para Pedro do Livro, colocar o podcast no ar representa a realização de mais um sonho dentro da trajetória da Biblioteca A Casa Amarela.

“É uma emoção muito grande ver mais esse projeto sair do papel. Quando a gente começou a sonhar com a Casa Amarela, queria criar um espaço onde as pessoas pudessem encontrar livros, conhecimento, acolhimento e novas oportunidades. Agora, poder levar essas histórias ainda mais longe por meio de um podcast é motivo de muita alegria. É mais uma ferramenta para a gente conversar com as pessoas, ouvir histórias, aprender e mostrar que existem muitos caminhos possíveis quando a gente acredita na educação e na transformação", destacou.

O episódio de estreia já está disponível no Spotify e no YouTube, marcando o início de uma nova frente de comunicação da Biblioteca A Casa Amarela.

À frente do programa, Pedro do Livro pretende receber convidados de diferentes áreas para conversar sobre educação, cultura, literatura, projetos sociais, cidadania, empreendedorismo e histórias de superação.

“Mais Livros, Menos Violência” também representa uma das principais bandeiras que sintetizam a atuação da Biblioteca A Casa Amarela: levar conhecimento para onde ele é mais necessário e mostrar que, por meio da leitura e da educação, é possível construir novas oportunidades e alternativas para uma sociedade mais justa e menos violenta.