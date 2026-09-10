Viradouro define finalistas e recebe a Mocidade neste sábado

A noite terá ainda o Boteco do Patrão, com Marcelle Motta e Cosminho, ex-Alô Som, como convidados - Foto: Vinicius Ximenes

A noite terá ainda o Boteco do Patrão, com Marcelle Motta e Cosminho, ex-Alô Som, como convidados - Foto: Vinicius Ximenes

A Unidos do Viradouro realiza neste sábado, 12 de setembro, a semifinal da disputa que definirá seu samba-enredo para o Carnaval de 2027. Quatro parcerias seguem no concurso e voltam a apresentar suas obras na quadra da escola, em Niterói, em uma noite que definirá os finalistas da competição.

Parcerias classificadas, pela ordem de apresentação:

Samba 13 – Claudio Mattos e Cia.

Samba 15 – Lucas Macedo e Cia.

Samba 7 – Diego Thekking e Cia.

Samba 1 – Mocotó e Cia.

A programação contará também com a participação da Mocidade Independente de Padre Miguel. A noite terá ainda o Boteco do Patrão, com Marcelle Motta e Cosminho, ex-Alô Som, como convidados.

Para o Carnaval de 2027, a Unidos do Viradouro levará à Avenida o enredo “Griô”, que aborda a tradição dos contadores de histórias de populações da África Ocidental e a força da oralidade na preservação e transmissão da memória e dos saberes entre gerações, estabelecendo conexões com manifestações culturais e com as escolas de samba no Brasil. O enredo é desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.

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Serviço

Data: 12 de setembro de 2026

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra da Unidos do Viradouro

Endereço: Av. do Contorno, 16 — Barreto, Niterói

Entrada: R$30