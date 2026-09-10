Viradouro define finalistas e recebe a Mocidade neste sábado
Semifinal reúne quatro parcerias na disputa pelo samba-enredo de 2027; final será realizada no dia 19
A Unidos do Viradouro realiza neste sábado, 12 de setembro, a semifinal da disputa que definirá seu samba-enredo para o Carnaval de 2027. Quatro parcerias seguem no concurso e voltam a apresentar suas obras na quadra da escola, em Niterói, em uma noite que definirá os finalistas da competição.
Parcerias classificadas, pela ordem de apresentação:
Samba 13 – Claudio Mattos e Cia.
Samba 15 – Lucas Macedo e Cia.
Samba 7 – Diego Thekking e Cia.
Samba 1 – Mocotó e Cia.
A programação contará também com a participação da Mocidade Independente de Padre Miguel. A noite terá ainda o Boteco do Patrão, com Marcelle Motta e Cosminho, ex-Alô Som, como convidados.
Para o Carnaval de 2027, a Unidos do Viradouro levará à Avenida o enredo “Griô”, que aborda a tradição dos contadores de histórias de populações da África Ocidental e a força da oralidade na preservação e transmissão da memória e dos saberes entre gerações, estabelecendo conexões com manifestações culturais e com as escolas de samba no Brasil. O enredo é desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon.
Leia também:
Niterói entra em estágio de atenção por previsão de chuva forte e raios
Mulher acusada de matar marido e cortar partes íntimas dele é presa; vídeo
Serviço
Data: 12 de setembro de 2026
Horário: a partir das 19h
Local: Quadra da Unidos do Viradouro
Endereço: Av. do Contorno, 16 — Barreto, Niterói
Entrada: R$30