MPRJ denuncia cinco pessoas por morte de ciclista em Copacabana

O ciclista foi espancado até a morte depois de ser sido acusado injustamente de furtar uma bicicleta - Foto: Cláudio Rafael Landeiro Moreira/Arquivo Pessoal

O ciclista foi espancado até a morte depois de ser sido acusado injustamente de furtar uma bicicleta - Foto: Cláudio Rafael Landeiro Moreira/Arquivo Pessoal

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou cinco pessoas pela morte de Claudio Rafael Landeiro Moreira, no Rio de Janeiro, em 12 de agosto. O ciclista foi espancado até a morte depois de ser sido acusado injustamente de furtar uma bicicleta, no bairro de Copacabana, na zona sul da cidade.

O veículo que estava com ele seria da própria irmã. Segundo a denúncia, Davi Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias, Felipe Eduardo dos Santos Silva, Ailton José da Silva e Wellington Luiz Santos de Souza agrediram a vítima, com pauladas, socos e chutes.

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Eles foram denunciados por homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e dificultação de defesa da vítima. Quatro dos cinco acusados já estão presos. Apenas Wellington Luiz Santos de Souza é considerado foragido, de acordo com o MPRJ.

A Polícia Civil chegou a indiciar 13 pessoas por participação no crime. As outras oito pessoas foram qualificadas por condutas de menor potencial ofensivo, como omissão de socorro, lesão e exercício irregular da profissão de segurança. Esses casos serão analisados em outros procedimentos, segundo o MPRJ.