Porto da Pedra define finalistas e escolhe hino oficial no próximo sábado (12)
Cinco obras vão se apresentar e ao fim do evento, se saberá qual delas vai representar o 'Tigre' no Carnaval de 2027, quando será apresentado o enredo 'Porto Kalunga', pela Série Ouro do Carnaval carioca
A escola de samba Porto da Pedra realiza neste sábado, 12 de setembro, a grande final da disputa de samba-enredo para o Carnaval 2027. A partir das 22h, a quadra da escola, em São Gonçalo, recebe as cinco parcerias que chegaram à última etapa da disputa. O samba escolhido será o hino que vai embalar o Tigre na Sapucaí no próximo Carnaval, quando o Porto da Pedra levará para a Avenida o enredo “Porto Kalunga”.
Estão na final:
Samba 07 - Vadinho e Cia.
Samba 01 - Cristiano Teles e Cia.
Samba 13 - Bira e Cia.
Samba 29 - Leon Azevedo e Cia.
Samba 23 - Porkinho e Cia.
Os números não correspondem à ordem de apresentação. Depois do anúncio do samba campeão, a programação continua com o After do Presidente, encerrando a noite de decisão na quadra do Tigre. A entrada será gratuita até 0h. Também haverá camarote seco por R$ 350 para 15 pessoas.
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