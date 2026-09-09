Porto da Pedra define finalistas e escolhe hino oficial no próximo sábado (12)

Andrea de Andrade, a famosa "musa das supercoxas" e rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra estará presente no evento - Foto: Sergio Soares

Andrea de Andrade, a famosa "musa das supercoxas" e rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra estará presente no evento - Foto: Sergio Soares

A escola de samba Porto da Pedra realiza neste sábado, 12 de setembro, a grande final da disputa de samba-enredo para o Carnaval 2027. A partir das 22h, a quadra da escola, em São Gonçalo, recebe as cinco parcerias que chegaram à última etapa da disputa. O samba escolhido será o hino que vai embalar o Tigre na Sapucaí no próximo Carnaval, quando o Porto da Pedra levará para a Avenida o enredo “Porto Kalunga”.

Estão na final:

Samba 07 - Vadinho e Cia.

Samba 01 - Cristiano Teles e Cia.

Samba 13 - Bira e Cia.

Samba 29 - Leon Azevedo e Cia.

Samba 23 - Porkinho e Cia.

Os números não correspondem à ordem de apresentação. Depois do anúncio do samba campeão, a programação continua com o After do Presidente, encerrando a noite de decisão na quadra do Tigre. A entrada será gratuita até 0h. Também haverá camarote seco por R$ 350 para 15 pessoas.

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