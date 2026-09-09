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Niterói avança rumo ao Carnaval 2027 e planeja desfile com mais novidades

Mais uma vez, Caminho Niemeyer, no Centro, vai receber sambódromo para sediar passagem de 26 escolas. Para que agremiações tenham mais espaço e mobilidade, carro de som será extinto. Sambistas se reuniram em confraternização no Clube Gragoatá

relogio min de leitura | Redação
Com o fim da obrigatoriedade para a passagem do carro de som, as escolas passam a ter preocupação apenas com a passagem do conjunto alegorias e alas ao longo dos desfiles
Com o fim da obrigatoriedade para a passagem do carro de som, as escolas passam a ter preocupação apenas com a passagem do conjunto alegorias e alas ao longo dos desfiles -

Foi dado o pontapé inicial rumo ao desfile das escolas de samba no Carnaval de Niterói, em 2027, e com novidades. mais uma vez, o Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, receberá um sambódromo, para a passagem de 26 escolas entre os dias 29 e 30 de janeiro, e 1 de fevereiro. Integrantes da Comissão Especial do Carnaval, das duas ligas representativas das agremiações da cidade e da empresa pública Niterói, Esporte, Lazer e Turismo (Neltur), vem discutindo o plano de trabalho desde o fim da edição de 2026, com objetivo de obter um resultado ainda melhor no próximo ano. Uma delas é o fim do carro de som como ferramenta obrigatória auxiliar ao sistema de sonorização da arena de desfiles. 

A mudança, resultado de avaliações junto aos sambistas, nas plenárias preparatórias regulares que vem ocorrendo desde abril do ano passado,  seria uma forma de dar às escolas melhor movimentação e mobilidade, garantindo também, mais  espaço para a passagem e evolução dos sambistas, principalmente no momento do recuo da bateria para o box. Dessa forma, no conjunto geral, cada escola terá preocupação apenas com o deslocamento das alegorias entre as alas. Vale frisar que cada escola poderá escolher sob a utilização do carro de som auxiliar, que deverá ser de dimensões menores e ficará à disposição dos sambistas que optarem por usá-lo. 

Imagem ilustrativa da imagem Niterói avança rumo ao Carnaval 2027 e planeja desfile com mais novidades

A decisão de terminar com a utilização obrigatória do carro de som e criar formas alternativas aos sambistas é também baseada em avaliações que os gestores do Carnaval de Niterói fazem em outros locais de desfiles, como na Marquês de Sapucaí, palco de passagem de agremiações do Grupo Especial e da Série Ouro, onde a utilização do carro de som também foi encerrada no Carnaval de 2026, sem comprometer a qualidade e a evolução dos desfiles. Os gestores do Carnaval em Niterói conseguiram no último Carnaval uma expressiva mudança, que qualificou ainda mais o espetáculo: o desfile em percurso reto. O sistema de iluminação também foi modernizado e a exemplo do último Carnaval, deverá ser diferenciado para cada agremiação - os representantes de cada escola também poderão opinar. 

Imagem ilustrativa da imagem Niterói avança rumo ao Carnaval 2027 e planeja desfile com mais novidades

Desfiles - Além das 22 escolas desfilantes na Série Ouro (7) na sexta-feira, no Grupo Especial (8) no sábado, e na Série Prata (7), haverá ainda na segunda parte do desfile de fechamento, no último dia, a apresentação de outras quatro agremiações no Grupo de Avaliação, onde apenas a campeã terá acesso, e vai substituir a última colocada da Série Prata. As duas melhores da Série Prata garantem acesso à Série Ouro, onde a última colocada cairá. A primeira colocada da Série Ouro sobe para o Grupo Especial, onde a pior colocada será rebaixada.

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Observações - Desde a revitalização dos desfiles das escolas de samba da cidade, a partir de 2006, a partir de um trabalho liderado pelos então vereadores niteroienses Paulo Bagueira e Carlos Magaldi,  o Carnaval de Niterói  vem passando por evoluções frequentes. Da Rua da Conceição, no Centro da cidade, onde tudo começou, ao Caminho Niemeyer, para onde foram os desfiles da 'era moderna', a partir de 2002, a festa não para de crescer, com apoio incondicional do Prefeito Rodrigo Neves. A Comissão Permanente do Carnaval em trabalho conjunto com a Neltur,  antecipou todo o planejamento para a realização dos desfiles de 2027 pelo fato de o Carnaval ter calendário nacional marcado para a segunda semana de fevereiro. Tudo para permitir uma preparação adequada às agremiações no Carnaval de Niterói.

Desfile antecipado - As escolas de samba oficiais do Carnaval de Niterói desfilam sempre antes para que o evento não 'cruze' com o calendário da Marquês de Sapucaí e da Intendentes, já que muitos sambistas das escolas da região também participam das agremiações maiores de Niterói, São Gonçalo e Maricá, desfilantes da Marquês de Sapucaí e da Intendentes Magalhães. O Carnaval de Niterói também foi antecipado em função da grande e crescente procura de turistas interessados em acompanhar a folia na antiga capital fluminense.   

Paulo Bagueira, presidente da Comissão de Carnaval, participou da confraternização no Clube Gragoatá
Paulo Bagueira, presidente da Comissão de Carnaval, participou da confraternização no Clube Gragoatá |  Foto: Divulgação

Encontro - E o pontapé inicial para o Carnaval de Niterói foi dado. Representantes de todas as escolas de samba de Niterói que desfilam no Caminho Niemeyer participaram, na última sexta-feira (4), de um encontro de confraternização no Clube Gragoatá. Organizado pelo presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, o evento teve como objetivo fortalecer a integração entre as agremiações e iniciar a mobilização para o Carnaval 2027.

Este foi o segundo encontro promovido por Bagueira reunindo representantes das escolas da cidade. Durante a confraternização, dirigentes destacaram a importância da união das agremiações e do trabalho conjunto para continuar elevando a qualidade do carnaval niteroiense. 

Evento teve participação de Vitor Júnior e
Evento teve participação de Vitor Júnior e |  Foto: Divulgação

“Estamos trabalhando juntos, com diálogo e compromisso, para avançar cada vez mais e fazer de Niterói o melhor carnaval do Estado”, afirmou Paulo Bagueira. O encontro também contou com a participação de dirigentes da UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e da LESNIT (Liga das Escolas de Samba de Niterói), além do presidente André Bento e de diretores da Neltur, responsável pela organização do Carnaval de Niterói, e de jornalistas e profissionais ligados ao mundo do samba. Entre os convidados, também estiveram presentes Vitor Junior, candidato a deputado federal, e Fernanda Sixel, candidata a deputada estadual.

Tags:

caminho niemeyer Carnaval Niterói 2027 Mudanças Carnaval

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