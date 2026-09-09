Niterói avança rumo ao Carnaval 2027 e planeja desfile com mais novidades

Com o fim da obrigatoriedade para a passagem do carro de som, as escolas passam a ter preocupação apenas com a passagem do conjunto alegorias e alas ao longo dos desfiles - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Com o fim da obrigatoriedade para a passagem do carro de som, as escolas passam a ter preocupação apenas com a passagem do conjunto alegorias e alas ao longo dos desfiles - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Foi dado o pontapé inicial rumo ao desfile das escolas de samba no Carnaval de Niterói, em 2027, e com novidades. mais uma vez, o Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, receberá um sambódromo, para a passagem de 26 escolas entre os dias 29 e 30 de janeiro, e 1 de fevereiro. Integrantes da Comissão Especial do Carnaval, das duas ligas representativas das agremiações da cidade e da empresa pública Niterói, Esporte, Lazer e Turismo (Neltur), vem discutindo o plano de trabalho desde o fim da edição de 2026, com objetivo de obter um resultado ainda melhor no próximo ano. Uma delas é o fim do carro de som como ferramenta obrigatória auxiliar ao sistema de sonorização da arena de desfiles.

A mudança, resultado de avaliações junto aos sambistas, nas plenárias preparatórias regulares que vem ocorrendo desde abril do ano passado, seria uma forma de dar às escolas melhor movimentação e mobilidade, garantindo também, mais espaço para a passagem e evolução dos sambistas, principalmente no momento do recuo da bateria para o box. Dessa forma, no conjunto geral, cada escola terá preocupação apenas com o deslocamento das alegorias entre as alas. Vale frisar que cada escola poderá escolher sob a utilização do carro de som auxiliar, que deverá ser de dimensões menores e ficará à disposição dos sambistas que optarem por usá-lo.

A decisão de terminar com a utilização obrigatória do carro de som e criar formas alternativas aos sambistas é também baseada em avaliações que os gestores do Carnaval de Niterói fazem em outros locais de desfiles, como na Marquês de Sapucaí, palco de passagem de agremiações do Grupo Especial e da Série Ouro, onde a utilização do carro de som também foi encerrada no Carnaval de 2026, sem comprometer a qualidade e a evolução dos desfiles. Os gestores do Carnaval em Niterói conseguiram no último Carnaval uma expressiva mudança, que qualificou ainda mais o espetáculo: o desfile em percurso reto. O sistema de iluminação também foi modernizado e a exemplo do último Carnaval, deverá ser diferenciado para cada agremiação - os representantes de cada escola também poderão opinar.

Desfiles - Além das 22 escolas desfilantes na Série Ouro (7) na sexta-feira, no Grupo Especial (8) no sábado, e na Série Prata (7), haverá ainda na segunda parte do desfile de fechamento, no último dia, a apresentação de outras quatro agremiações no Grupo de Avaliação, onde apenas a campeã terá acesso, e vai substituir a última colocada da Série Prata. As duas melhores da Série Prata garantem acesso à Série Ouro, onde a última colocada cairá. A primeira colocada da Série Ouro sobe para o Grupo Especial, onde a pior colocada será rebaixada.

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Observações - Desde a revitalização dos desfiles das escolas de samba da cidade, a partir de 2006, a partir de um trabalho liderado pelos então vereadores niteroienses Paulo Bagueira e Carlos Magaldi, o Carnaval de Niterói vem passando por evoluções frequentes. Da Rua da Conceição, no Centro da cidade, onde tudo começou, ao Caminho Niemeyer, para onde foram os desfiles da 'era moderna', a partir de 2002, a festa não para de crescer, com apoio incondicional do Prefeito Rodrigo Neves. A Comissão Permanente do Carnaval em trabalho conjunto com a Neltur, antecipou todo o planejamento para a realização dos desfiles de 2027 pelo fato de o Carnaval ter calendário nacional marcado para a segunda semana de fevereiro. Tudo para permitir uma preparação adequada às agremiações no Carnaval de Niterói.

Desfile antecipado - As escolas de samba oficiais do Carnaval de Niterói desfilam sempre antes para que o evento não 'cruze' com o calendário da Marquês de Sapucaí e da Intendentes, já que muitos sambistas das escolas da região também participam das agremiações maiores de Niterói, São Gonçalo e Maricá, desfilantes da Marquês de Sapucaí e da Intendentes Magalhães. O Carnaval de Niterói também foi antecipado em função da grande e crescente procura de turistas interessados em acompanhar a folia na antiga capital fluminense.

Paulo Bagueira, presidente da Comissão de Carnaval, participou da confraternização no Clube Gragoatá | Foto: Divulgação

Encontro - E o pontapé inicial para o Carnaval de Niterói foi dado. Representantes de todas as escolas de samba de Niterói que desfilam no Caminho Niemeyer participaram, na última sexta-feira (4), de um encontro de confraternização no Clube Gragoatá. Organizado pelo presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Paulo Bagueira, o evento teve como objetivo fortalecer a integração entre as agremiações e iniciar a mobilização para o Carnaval 2027.

Este foi o segundo encontro promovido por Bagueira reunindo representantes das escolas da cidade. Durante a confraternização, dirigentes destacaram a importância da união das agremiações e do trabalho conjunto para continuar elevando a qualidade do carnaval niteroiense.

Evento teve participação de Vitor Júnior e | Foto: Divulgação

“Estamos trabalhando juntos, com diálogo e compromisso, para avançar cada vez mais e fazer de Niterói o melhor carnaval do Estado”, afirmou Paulo Bagueira. O encontro também contou com a participação de dirigentes da UESBCN (União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói) e da LESNIT (Liga das Escolas de Samba de Niterói), além do presidente André Bento e de diretores da Neltur, responsável pela organização do Carnaval de Niterói, e de jornalistas e profissionais ligados ao mundo do samba. Entre os convidados, também estiveram presentes Vitor Junior, candidato a deputado federal, e Fernanda Sixel, candidata a deputada estadual.