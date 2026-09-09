Circuito Carioca de Vôlei de Praia abre programação esportiva em Niterói a partir desse sábado

O evento começa nessa sexta-feira (11) e vai até domingo (13), em programação que reunirá atletas, estudantes, famílias, moradores e turistas em torno do esporte - Foto: Divulgação

O evento começa nessa sexta-feira (11) e vai até domingo (13), em programação que reunirá atletas, estudantes, famílias, moradores e turistas em torno do esporte - Foto: Divulgação

A Praia de Icaraí, em Niterói, será o ponto de encontro do vôlei de praia no Rio de Janeiro a partir desta sexta-feira (11), quando começa a primeira etapa do Circuito Carioca de Vôlei de Praia. A competição será realizada até domingo (13) e abre uma programação que, ao longo de dois fins de semana, reunirá atletas, estudantes, famílias, moradores e turistas em torno do esporte, do lazer e da convivência à beira-mar.

Nos dias 12, 13, 19 e 20 de setembro, a programação se amplia com o Esporte é Show 2026, das 8h às 18h, transformando um dos principais cartões-postais de Niterói em uma grande arena esportiva e de convivência. A proposta vai além das competições. A ideia é utilizar o esporte como ferramenta de integração social, formação e descoberta de novos talentos, estímulo à atividade física, promoção turística e desenvolvimento local. Todas as atividades são gratuitas.

A primeira etapa do Circuito Carioca reunirá as categorias masculinas e femininas, participantes de diferentes níveis, atletas masters e convidados. A programação contará também com jogos do Campeonato Carioca de Vôlei de Praia, realizados em parceria com a Federação de Vôlei do Rio (VoleiRio), ampliando o nível competitivo e reunindo diferentes gerações da modalidade em Icaraí.

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A estreia do circuito em Niterói reforça a vocação da cidade para receber grandes eventos esportivos e, ao mesmo tempo, aproxima a população das modalidades praticadas na areia.

“Niterói tem uma identidade muito ligada ao esporte e à sua orla. Trazer a estreia do Circuito Carioca de Vôlei de Praia para Icaraí significa unir competição, lazer, formação e ocupação positiva do espaço público. É uma oportunidade de colocar atletas em evidência, despertar novos talentos e permitir que a população viva o esporte de perto”, afirma o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Do primeiro contato com o esporte à competição - Na sexta-feira (11), primeiro dia oficial do Circuito Carioca, o foco estará na formação esportiva e na integração com a comunidade. Estudantes participarão de atividades orientadas, oficinas e vivências, ampliando o contato de crianças e jovens com as modalidades de praia.

A programação estudantil terá ainda o Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, iniciativa desenvolvida pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR) em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A ação cria novas oportunidades para que os alunos experimentem diferentes modalidades e encontrem no esporte um ambiente de convivência, desenvolvimento e descoberta de habilidades.

Nos dias 12 e 13, sábado e domingo, as competições ganham ainda mais espaço, com torneios, partidas e finais. Simultaneamente, começa a programação do Esporte é Show 2026, ampliando as atividades para atletas e público.

Uma grande arena de esporte e convivência - A estrutura será montada na Praia de Icaraí, no trecho entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, com arena principal, cinco quadras auxiliares e quatro miniquadras, além de arquibancadas, áreas de convivência, estandes de expositores locais e espaço de alimentação.

DJ, locutor e cerimonialista acompanharão a programação, promovendo interação com o público durante as partidas, entrevistas, chamadas e cerimônias de premiação. Também haverá brincadeiras, sorteios, distribuição de brindes e ações de promoção turística.

Nos domingos, 13 e 20 de setembro, das 9h às 10h, como atividades do Esporte é Show, serão realizadas aulas de yoga em parceria com o projeto Niterói em Equilíbrio, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“A proposta do Esporte é Show vai muito além das competições. Buscamos associar esporte, turismo, lazer, entretenimento e desenvolvimento local, aproveitando a realização de um grande evento na orla para atrair participantes de outros municípios, estimular a circulação de atletas e familiares pela cidade e apresentar os atrativos de Niterói também aos próprios moradores”, explica Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia e um dos organizadores do evento.

A primeira etapa do Circuito Carioca reunirá as categorias masculinas e femininas, participantes de diferentes níveis, atletas masters e convidados | Foto: Divulgação

Segundo a Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), durante grandes circuitos esportivos de praia e eventos náuticos a rede hoteleira registra picos de alta ocupação. Atletas amadores, comissões técnicas e familiares também tendem a permanecer mais tempo na cidade, ampliando o impacto da atividade esportiva sobre a cadeia do turismo.

A estratégia de consolidar um calendário permanente de eventos esportivos e culturais contribuiu para que Niterói alcançasse, em 2025, a marca histórica de 1,5 milhão de visitantes.

“O Esporte é Show reforça a vocação de Niterói para receber grandes eventos esportivos em um dos nossos principais cartões-postais. Além de incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes e famílias das atividades, o projeto atrai visitantes e movimenta a hotelaria, a gastronomia, o comércio e os serviços”, afirma André Bento, presidente da Neltur.

Como parte dessa estratégia, a Neltur participará do evento com estande institucional e ações de promoção turística, disponibilizando informações e materiais sobre atrativos e experiências oferecidos pela cidade.

O Esporte é Show 2026 é uma realização do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em parceria com o Ministério do Turismo, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e da Neltur.

Após a estreia em Niterói, o Circuito Carioca de Vôlei de Praia terá uma segunda etapa prevista para dezembro, na Região dos Lagos, em município e local ainda a serem definidos pela organização.

SERVIÇO:

Circuito Carioca de Vôlei de Praia – 1ª etapa

Datas: 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 17h

Local: Praia de Icaraí – Niterói/RJ

Entrada: gratuita

Esporte é Show 2026

Datas: 12, 13, 19 e 20 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 18h

Local: Praia de Icaraí, trecho entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão

– Niterói/RJ

Entrada: gratuita

Destaques da programação: Circuito Carioca de Vôlei de Praia, jogos do Campeonato Carioca de Vôlei de Praia, futevôlei, atividades para estudantes, Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, Desafio Nacional de Vôlei de Praia, yoga, lazer, entretenimento e ações de promoção turística.

Instagram: @institutofaspar