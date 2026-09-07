Da favela ao Rock in Rio: jovens de projeto social transformam experiência no festival em produção audiovisual

Para muitos deles, foi a primeira vez em um festival desta dimensão - Foto: Divulgação/Projeto Favela Hope

Para muitos deles, foi a primeira vez em um festival desta dimensão - Foto: Divulgação/Projeto Favela Hope

O sonho de conhecer o Rock in Rio Brasil 2026 virou realidade, pelo menos para 26 jovens de diferentes comunidades cariocas. No último sábado (5), alunos do Favela Hope, projeto social da ONG Favela Mundo, que capacita jovens e adultos para o mercado de trabalho no setor audiovisual, tiveram a oportunidade de conhecer o maior festival de música do mundo a convite da Ipiranga e participaram de uma ativação social.

Para muitos deles, foi a primeira vez em um festival desta dimensão. E a estreia não poderia ser mais emblemática: entre grandes shows, ativações de marcas e atrações, os jovens viram de perto a grandiosidade de um dos maiores eventos de entretenimento do país. Para outros, foi a primeira vez como público, como é o caso de Bella Frazão, que após cinco edições trabalhando na cozinha dos stands do festival, pode, pela primeira vez, curtir o festival.

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“É minha sexta vez aqui, mas nunca consegui assistir aos shows, participar das ativações, sentar no gramado e apenas relaxar. É um sonho viver isso tudo! Agora a experiência está completa. O mais legal é que além de curtir eu estou colocando em prática o que aprendi no curso de fotografia”, comenta a moradora da ocupação Deus nos Abençoe, em São Cristóvão.

Os alunos, além de assistir aos shows, puderam registrar imagens para contar essa história por meio do audiovisual. Com câmeras e celulares em mãos, os alunos transformam cada momento do festival em uma verdadeira aula de prática, aprendendo como funciona o trabalho em um grande evento, exercitando e explorando diferentes formas de narrativa nesta experiência inesquecível.

“Foi o melhor dia da minha vida! Nunca tinha ido ao Rock in Rio e sempre curti rock. Eu acho que nunca curti tanto quanto nesse dia”, completa Pedro Carlos Pinto, morador de Cascadura.

Já Paulo Henrique de Souza, morador de Japeri, completa: “Minha família, que é bem humilde, está muito feliz por eu ter realizado esse sonho. Sempre quis, mas às vezes é algo distante da realidade de muitas famílias. E eu tô aqui como convidado e praticando o que amo que é a fotografia.

Criado em 2013, em Vargem Grande, o Favela Hope nasceu por meio da parceria com a Brigham Young University (BYU), segunda maior universidade privada dos Estados Unidos. Desde então, o projeto desenvolve ações voltadas à educação, cultura e inclusão social por meio da formação de jovens e adultos.

A iniciativa conta com patrocínio da Ipiranga, Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, além de Iconic e Parque Bondinho Pão de Açúcar®, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Lei do ISS). O projeto também contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente nas áreas de erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, trabalho decente, redução das desigualdades e fortalecimento de instituições inclusivas.