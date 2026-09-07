Esporte é Show 2026 abre espaço de convivência entre atletas e público durante dois fins de semana na Praia de Icaraí

O evento visa criar uma experiência que envolva não apenas os competidores, mas também, moradores da cidade, turistas e pessoas de qualquer idade que estejam circulando pela orla - Foto: Divulgação/ Marcio Gaudier

O evento visa criar uma experiência que envolva não apenas os competidores, mas também, moradores da cidade, turistas e pessoas de qualquer idade que estejam circulando pela orla - Foto: Divulgação/ Marcio Gaudier

Nos próximos dois fins de semana (12 e 13, 19 e 20 de setembro), a Praia de Icaraí receberá, das 8h às 18h, o Esporte é Show, cujo objetivo vai muito além das competições esportivas. O evento visa criar uma experiência que envolva não apenas os competidores, mas também, moradores da cidade, turistas e pessoas de qualquer idade que estejam circulando pela orla.

Além das competições, a arena contará com DJ e locutor, estandes de expositores locais, área de alimentação, ações de promoção turística, atividades de interação com o público, brincadeiras, sorteios e distribuição de brindes. A entrada é gratuita.

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O Esporte é Show, que acontece na Praia de Icaraí no trecho entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão, é uma realização do Instituto Faça a Sua Parte (Faspar), em parceria com o Ministério do Turismo e apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Neltur.

“A Prefeitura de Niterói vem atuando para trazer, cada vez mais, eventos desse porte para a cidade que, além de ser reconhecidamente um celeiro de atletas, dispõe de atrativos extras tanto para os competidores como para o público que participa e/ou assiste às competições. Isso não só incentiva a prática esportiva como impacta no desenvolvimento local, movimentando a rede hoteleira, nossos polos gastronômicos e de serviços”, afirma o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

As principais modalidades na areia serão o Vôlei de Praia e o Futevôlei, reunindo diferentes públicos, níveis de experiência e faixas etárias ao longo dos dois finais de semana. Nos domingos, 13 e 20 de setembro, das 9h às 10h, acontecerão aulas de yoga, em parceria com o projeto Niterói em Equilíbrio, da Secretaria de Esporte e Lazer.

“A proposta do Esporte é Show vai muito além das competições. Buscamos associar esporte, turismo, lazer, entretenimento e desenvolvimento local, aproveitando a realização de um grande evento na orla para atrair participantes de outros municípios, estimular a circulação de atletas e familiares pela cidade e apresentar os atrativos de Niterói também aos próprios moradores”, explica Márcio Gaudie, campeão sul-americano e vice-campeão mundial de vôlei de praia, um dos organizadores do evento.

Essa proposta é reforçada já no primeiro final de semana do evento, que terá como um dos principais destaques a participação de estudantes das escolas de vôlei, ampliando as oportunidades para que os jovens vivenciem jogos e competições das modalidades de praia. Será realizado, ainda, o Aquecimento Festival de Praia JEN 2026, ação desenvolvida numa parceria da Faspar com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

No segundo final de semana, o Esporte é Show terá uma característica diferente, ampliando a participação para praticantes de diferentes níveis e faixas etárias. Isso porque a programação acontecerá simultaneamente ao Desafio Nacional de Vôlei de Praia, criando um ambiente que reunirá do iniciante ao avançado e do jovem aos atletas das categorias master.

A presença de competidores acima dos 60 anos reforçará a mensagem de longevidade esportiva e integração entre gerações, demonstrando que a prática esportiva pode acompanhar diferentes fases da vida.

Esporte de praia incrementa o turismo em Niterói - Com uma das orlas mais bonitas do Brasil, nos últimos anos Niterói vem se destacando no cenário dos esportes de praia, com importantes eventos nas areias de Icaraí e na Região Oceânica da cidade. Além de incentivar a prática desportiva, esses eventos vêm se tornando vetores para a geração de recursos e de atração turística para a cidade.

Segundo a Neltur, durante a realização de grandes circuitos esportivos de praia e náuticos, a rede hoteleira de Niterói atinge picos de alta ocupação. O turista esportivo (atletas amadores, comissões técnicas e familiares) costuma ter um gasto médio superior ao do turista convencional e permanece de três a quatro dias na cidade. A estratégia de consolidar um calendário de eventos esportivos e culturais ajudou a cidade a atrair a marca histórica, em 2025, de 1,5 milhão de visitantes.

As atividades pós-praia dos moradores locais, que acabam por descobrir novas possibilidades de aproveitar Niterói, também contribui nesse impacto positivo para a economia local.

“O Esporte é Show reforça a vocação de Niterói para receber grandes eventos esportivos em um dos nossos principais cartões-postais. Além de incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes e famílias das atividades, o projeto atrai visitantes e movimenta a hotelaria, a gastronomia, o comércio e os serviços. Seguimos trabalhando para consolidar Niterói como um destino de referência no turismo esportivo”, afirma André Bento, presidente da Neltur.

Como reforço a esse incentivo, a Niterói Empresa de Lazer e Turismo participará do evento com estande institucional e ações de promoção turística, disponibilizando informações e materiais sobre os atrativos e experiências oferecidos pela cidade.

Para acompanhar a programação e todos os detalhes do Esporte é Show 2026 é só acessar a página do Instituto Faspar no Instagram @institutofaspar