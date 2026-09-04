Brasileirão: Fluminense e Vasco se enfrentam, neste sábado (05), com transmissão ao vivo do OSG Esportes

Neste sábado (05), Fluminense e Vasco jogam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 21h (horário de Brasília). Você confere todas as emoções do clássico AO VIVO no OSG Esportes, à partir de 20h30. Os rivais voltam a medir forças após o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, que culminou na classificação do Cruzmaltino na competição.

Para o Fluminense, o duelo antecede o confronto contra o Platense, da Argentina, pelas quartas de final da Libertadores, na próxima terça (08). Mas, mesmo com pouco tempo de descanso entre os jogos, o clássico contra o Vasco é tratado como fundamental por alguns motivos. O técnico Marcão deve usar força máxima.

Com a semana livre para treinos e descanso, a necessidade de poupar jogadores no duelo é vista como inferior à necessidade de vencer o confronto. Neste momento, o Fluminense se encontra na quarta colocação do Brasileirão, com 42 pontos, e pode ser ultrapassado por Bahia e Cruzeiro em caso de nova derrota para o rival.

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No Vasco, o bom momento faz o time do técnico Pedro Emanuel chegar confiante. Além dos resultados positivos nos últimos encontros com o Fluminense, os vascaínos vêm de classificação para as semifinais da Copa do Brasil, ao bater o Vitória nos dois jogos, e triunfo sobre o Cruzeiro, pelo Brasileiro, em São Januário.

O clube pode ter a estreia do atacante Bruno Duarte, recém chegado do Estrela Vermelha, da Sérvia. O novo camisa 19 espera repetir sucesso de marcar na estreia, assim como Vegetti, em 2023. Outro reforço vascaíno é Alan Lescano, que estava no Argentinos Juniors. O meia, de 24 anos, ainda não deve ser relacionado para estrear pelo Gigante da Colina. Ele desembarcou no Rio na manhã desta sexta e precisa ser regularizado.