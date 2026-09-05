Setembro Verde: Uerj promove caminhada pela conscientização sobre a doação de órgãos

Durante o percurso pelo campus, os participantes passarão por cinco Pontos do Saber, organizados em locais estratégicos da Uerj - Foto: Divulgação

Durante o percurso pelo campus, os participantes passarão por cinco Pontos do Saber, organizados em locais estratégicos da Uerj - Foto: Divulgação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) realiza no dia 25 de setembro, às 8h, a Caminhada Pela Vida 2026, dentro do campus Maracanã. A iniciativa faz parte das ações do Setembro Verde, mês de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos. Interessados em participar podem retirar o ingresso gratuito, que dá direito ao kit do evento, na plataforma Sympla.

Durante o percurso pelo campus, os participantes passarão por cinco Pontos do Saber, organizados em locais estratégicos da Uerj. Em cada parada, profissionais, residentes, estudantes e equipes parceiras desenvolverão atividades educativas e interativas, com espaço para informação, diálogo, esclarecimento de dúvidas e distribuição de materiais.

Ao longo dessa jornada, serão abordados temas fundamentais relacionados ao tema, como morte encefálica, importância da doação, mitos e verdades e a necessidade de conversar com a família sobre o desejo de ser doador, entre outros aspectos que ajudam a compreender melhor o processo de doação e transplante.

“Mais do que caminhar, a proposta é promover saúde, informação e sensibilização. Ao longo do percurso, teremos a participação de projetos de extensão, residentes do Hupe e parceiros da Universidade. Vamos colocar a Uerj para caminhar pela vida!”, explica e convida a professora Andrezza Franco, do Departamento de Enfermagem Médica Cirúrgica da Uerj.

A ação foi organizada pela Coordenação de Promoção e Atenção à Saúde (COOPAS), da Pró-reitoria de Saúde (PR5) da Uerj, em parceria com a Equipe de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

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SERVIÇO:

Caminhada Pela Vida 2026

Data: 25/09/2026

Horário: 8h

Local: Campus Maracanã – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/caminhada-pela-vida/3558809?qrcode=true

*O evento é aberto ao público, mas os kits são limitados.