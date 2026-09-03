Vídeo: Onça-parda é flagrada tomando sol e marcando território em parque de Nova Friburgo

Uma onça-parda foi flagrada por uma câmera de monitoramento enquanto percorria uma trilha do Parque Estadual dos Três Picos (PETP), em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O registro mostra o animal aproveitando um momento de sol e realizando um comportamento relacionado à demarcação de território.





O comportamento da onça nas imagens é conhecido como “scrap” e é utilizado pela espécie para sinalizar a ocupação de determinada área Divulgação

Autor: Divulgação

Nas imagens, divulgadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta quinta-feira (3), o felino aparece abaixado e movimentando o solo com as patas traseiras. O comportamento é conhecido como “scrap” e é utilizado pela espécie para sinalizar a ocupação de determinada área.

Durante a ação, a onça raspa o chão, desloca a terra e forma uma pequena elevação. Segundo o Inea, posteriormente, o animal pode utilizar o local para deixar fezes e urina, reforçando a marcação territorial.

Leia também

➣ Ponte Rio-Niterói deve receber mais de 850 mil carros durante feriado prolongado da Independência

➣ Parque RJ Nosso Sonho recebe ação de inclusão para alunos da rede municipal

O flagrante foi realizado por uma camera trap, equipamento instalado para registrar automaticamente a presença e o comportamento de animais silvestres. A câmera faz parte do projeto Aventura Animal, que atua em parceria com o Inea no monitoramento e na conservação da fauna da região.