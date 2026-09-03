Unidos de Vila Isabel define semifinalistas da disputa de samba-enredo nesta sexta-feira (4)

Para o próximo Carnaval, a Vila Isabel levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado na obra de Itamar Vieira Junior - Foto: Divulgação/GRES Vila Isabel

Para o próximo Carnaval, a Vila Isabel levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado na obra de Itamar Vieira Junior - Foto: Divulgação/GRES Vila Isabel

A Unidos de Vila Isabel realiza, nesta sexta-feira (4), a semifinal de sua disputa de samba-enredo para o Carnaval 2027. Após duas eliminatórias, três parcerias seguem na competição e sobem ao palco da quadra da escola para apresentar suas obras em busca de uma vaga na grande final.

Para o próximo Carnaval, a Vila Isabel levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado na obra de Itamar Vieira Junior. O projeto é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinicius Natal.

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A semifinal reúne três sambas classificados, que serão apresentados na seguinte ordem:

Samba 1 – Paulo César Feital, Gustavinho Oliveira, Thales Nunes, Danilo Garcia, Júlio Alves, Marcelo Martins e Gabriel Simões.

Samba 2 – Ricardo Mendonça, Jarbas Bittencourt, Diego Nicolau, Diego Jorge, Aldir Senna, Antônio Pontes e Gigi da Estiva.

Samba 3 – Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz.

A grande final da disputa acontece no dia 11 de setembro, quando será definido o samba-enredo que irá embalar o desfile da Unidos de Vila Isabel na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027.

No próximo Carnaval, a escola será a quarta a desfilar no domingo, dia 7 de fevereiro, pelo Grupo Especial.