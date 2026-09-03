Robô entra em ‘modo combate’ e ataca cliente em loja na Rússia; veja vídeo

Após perder o equilíbrio, o humanoide consegue se recuperar e parte em direção ao homem - Foto: Divulgação

Após perder o equilíbrio, o humanoide consegue se recuperar e parte em direção ao homem - Foto: Divulgação

Um robô humanoide usado para atrair clientes em uma loja de tecnologia chamou atenção na Rússia após entrar em uma espécie de “modo combate” e avançar contra um homem que havia acabado de empurrá-lo.

O episódio aconteceu na Volga Store, uma loja de eletrônicos e tecnologia localizada em Saratov. Nas imagens, o cliente aparece empurrando o robô na altura do torso.

Após perder o equilíbrio, o humanoide consegue se recuperar e parte em direção ao homem. Em seguida, tenta atingi-lo com um chute. Diante da reação do robô, funcionários da loja precisaram intervir para impedir que ele continuasse avançando. Um funcionário de camisa preta é auxiliado por um terceiro homem, que corre e bloqueia o humanoide até que os dois consigam imobilizá-lo e, finalmente, desligá-lo.

As imagens foram publicadas pela própria Volga Store e posteriormente compartilhadas por diversos veículos de comunicação internacionais.

Veja o vídeo:







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Até o momento, não se sabe se o comportamento do robô foi provocado por uma falha, se houve algum tipo de reação automática ou se a situação foi encenada. Nos dias anteriores ao incidente, a loja havia apresentado o humanoide nas redes sociais e dado a ele um nome: Syoma.