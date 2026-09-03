União de Maricá leva pagode e campeã do Carnaval para a Cidade do Samba

Quem gosta de samba e pagode já pode colocar uma data no calendário. No próximo dia 10 de outubro, a Cidade do Samba, no Rio, vai virar palco de uma grande celebração com a terceira edição do “Maricá faz a Festa”. Promovido pela União de Maricá, o evento começa às 16h30 e terá uma programação recheada de atrações. Os ingressos já estão à venda pela Guichê Web.

E não vai faltar nome de peso na festa. O público poderá curtir os shows de Renan Oliveira, Fabinho e Pagode da Viela, além do som do DJ Bacalhau, que vai comandar a pista entre uma apresentação e outra.

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Viradouro, a última campeã do Grupo Especial, também está na festa

Um dos grandes destaques da programação será a Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval 2026. A escola de Niterói fará uma apresentação especial durante o evento, levando toda a força da vermelho e branco para a Cidade do Samba.

A União de Maricá também participa da festa, que chega à terceira edição em um momento especial para a agremiação. Depois de conquistar o título da Série Ouro em 2026, a escola garantiu seu lugar no Grupo Especial e já se prepara para fazer história em sua estreia na elite do Carnaval carioca, em 2027.

Samba, comida e muita animação

A festa não ficará restrita aos palcos. O evento terá ainda uma ação especial com bares tradicionais do Rio de Janeiro, reunindo gastronomia, cultura e samba em um dos endereços mais emblemáticos do Carnaval da cidade.

A ideia é transformar a Cidade do Samba em um grande ponto de encontro para quem quer curtir música, comer bem e celebrar o samba — justamente no embalo de uma nova fase da União de Maricá.

Serviço

Maricá faz a Festa – 3ª edição

📅 Data: 10 de outubro de 2026

⏰ Horário: a partir das 16h30

📍 Local: Cidade do Samba, Rio de Janeiro

🎤 Atrações: União de Maricá, Unidos do Viradouro, Renan Oliveira, Fabinho, Pagode da Viela e DJ Bacalhau

🎟️ Ingressos: à venda pela Guichê Web

Ingressos: https://www.guicheweb.com.br/marica-faz-a-festa-renan-oliveira--fabinho_55081