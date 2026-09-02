Anvisa suspende produção em fábrica da Unilever por irregularidades

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação de produtos de limpeza em uma unidade da Unilever em Vinhedo, no interior de São Paulo, após identificar irregularidades durante uma inspeção realizada em agosto.

A medida é preventiva e impede a produção de novos lotes na fábrica até que os problemas sejam corrigidos. A fiscalização apontou falhas em controles de fabricação, no monitoramento da água utilizada no processo e na correção de problemas identificados pela própria empresa.

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Apesar da suspensão, os produtos que já foram fabricados continuam liberados para venda e uso. A Anvisa informou que, até o momento, não encontrou indícios de contaminação ou outros problemas nos lotes disponíveis no mercado e, por isso, não determinou o recolhimento dos produtos.

Em nota, a Unilever afirmou que a fiscalização identificou oportunidades de melhoria em processos de documentação e controle e reforçou que os produtos fabricados na unidade seguem liberados para comercialização.