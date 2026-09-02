Técnico Abel Ferreira é multado por chutar microfone em partida da Libertadores

Ao todo, treinador terá que pagar cerca de R$ 60 mil em multas - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Ao todo, treinador terá que pagar cerca de R$ 60 mil em multas - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi multado pela CONMEBOL nesta terça (1º), por chutar um microfone durante partida contra o Cerro Porteño nas oitavas da competição sul-americana.

O treinador do time paulista terá que pagar uma multa de cerca de R$ 51,5 mil, além de cerca de R$ 9,4 mil pelo reembolso do microfone danificado.

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O episódio aconteceu durante a partida de volta das oitavas da Libertadores, quando o Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, no Paraguai.

Apesar da multa financeira, Abel não foi suspenso e poderá comandar a equipe contra a LDU nas quartas da competição.

No último domingo (30), o treinador também chutou um microfone na partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. O português não foi expulso, mas foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá pegar de um a seis jogos de suspensão.