Mulher descobre que era filmada nua pelo ex-patrão em banheiro de imobiliária

Uma mulher de 26 anos descobriu que era filmada nua enquanto utilizava o banheiro da imobiliária onde trabalhava, em Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. Segundo o relato da ex-funcionária, as gravações teriam sido feitas pelo ex-patrão de 53 anos. O caso foi registrado em 29 de junho e é investigado pela Polícia Civil como importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual.

A descoberta aconteceu quando o homem pediu que a funcionária utilizasse seu celular para pagar uma marmita. Ao acidentalmente acessar as abas abertas do aparelho, ela encontrou uma pasta com fotos e vídeos em que aparecia nua. De acordo com o registro de ocorrência, o empresário admitiu ter escondido um celular no banheiro para fazer as gravações, mas afirmou que não divulgou as imagens e negou outras acusações feitas pela ex-funcionária.

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A mulher já havia trabalhado na imobiliária e retornou ao estabelecimento após ser convidada pelo empresário. Segundo ela, depois da volta, o ex-patrão passou a tentar uma aproximação pessoal e a pedir que ela o acompanhasse em atividades de trabalho que antes realizava sozinho. A ex-funcionária disse que procurava manter a relação apenas profissional e chegou a pensar em deixar o emprego.

Depois de encontrar as imagens, a mulher fotografou a tela do aparelho e deixou o local. Mais tarde, voltou à imobiliária para buscar as chaves e confrontou o ex-patrão. Segundo o relato registrado pela polícia, os dois entraram em luta corporal após o homem dar um tapa no rosto da funcionária.

Seis celulares foram apreendidos e encaminhados para investigação. O acusado foi levado à delegacia, onde prestou depoimento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que o caso está sob segredo de Justiça e, por isso, não pode divulgar outros detalhes.

Após descobrir as gravações, a mulher disse que começou a fazer acompanhamento psicológico e deixou a cidade em que morava e trabalhava por medo.

Segundo ela, outras mulheres que já trabalharam com o empresário também teriam relatado situações de assédio. Ela ainda afirmou ter encontrado outros boletins de ocorrência envolvendo o ex-patrão, incluindo registros que, segundo ela, mencionariam suspeitas de tentativa de estupro e assédio.