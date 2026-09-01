Mais de 5 milhões de empresas inadimplentes em julho no sudeste, segundo Serasa Experian

A inadimplência das empresas atingiu um novo pico e chegou a 9,2 milhões de CNPJs em julho de 2026 - Foto: Divulgação/Mikhail Nilov/Pexels

A inadimplência das empresas atingiu um novo pico e chegou a 9,2 milhões de CNPJs em julho de 2026 - Foto: Divulgação/Mikhail Nilov/Pexels

Em julho, a região Sudeste registrou 5.069.570 empresas inadimplentes, segundo dados do Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Ao todo, foram contabilizadas 36.567.781 dívidas negativadas, que somaram cerca de R$ 133,1 bilhões no período.

Entre os estados, São Paulo concentrou o maior número de empresas negativadas, com 3.147.102 CNPJs inadimplentes, seguido por Minas Gerais (915.410) e Rio de Janeiro (870.189). Em termos financeiros, São Paulo registrou a maior dívida média por empresa da região (R$ 27.733,14), enquanto o Rio de Janeiro apresentou o maior ticket médio (R$ 4.010,47).

Cenário nacional

A inadimplência das empresas atingiu um novo pico e chegou a 9,2 milhões de CNPJs em julho de 2026, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. No período, o total de dívidas negativadas atingiu 67,2 milhões, somando R$ 238,6 bilhões. Em média, cada empresa inadimplente acumulou 7,3 contas negativadas, com dívida média de R$ 25.983,88 por CNPJ e ticket médio de R$ 3.551,59. Confira o detalhamento completo no gráfico e na tabela abaixo:

Para a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, a permanência da inadimplência em níveis elevados ocorre em um momento em que as condições financeiras continuam restritivas. “Apesar dos cortes recentes da Selic, ainda não observamos uma mudança estrutural nas condições financeiras. O mercado continua precificando juros elevados por um período prolongado, e é essa expectativa que influencia diretamente o custo de financiamento e a capacidade das empresas de rolar suas dívidas. Ao mesmo tempo, a atividade econômica entra em uma trajetória mais clara de desaceleração. Portanto, temos uma combinação de custo financeiro ainda alto com menor dinamismo da receita, que mantém o ambiente bastante desafiador para a regularização dos passivos.”

Setores inadimplentes e perfil das dívidas

Do total de empresas que estavam negativadas em julho, 55,8% eram do setor de “Serviços”. Na sequência apareceram aquelas do “Comércio” (32,1%), “Indústria” (8,0%) e do segmento “Primário” (1,0%). Confira o detalhamento na tabela abaixo:

Visão regional

Regionalmente, o Sudeste concentrou o maior volume de empresas inadimplentes em julho de 2026, com destaque para São Paulo (3.147.102), seguido por Minas Gerais (915.410) e Rio de Janeiro (870.189). Na sequência apareceram Paraná (607.497) e Rio Grande do Sul (533.041).

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas mensura o número de empresas brasileiras que se encontram em situação de inadimplência. Uma empresa é considerada inadimplente quando possui ao menos um compromisso financeiro vencido e cujo não pagamento foi formalmente comunicado pelo credor. Essa apuração é realizada com base nas notificações registradas até o último dia do mês de referência.