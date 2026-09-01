Prefeitura de Maricá abre agenda para visitas mediadas ao Museu Histórico e à Casa de Cultura

A Prefeitura de Maricá abriu a agenda para visitas mediadas ao Museu Histórico de Maricá e à Casa de Cultura, voltadas a grupos interessados em conhecer mais sobre a história e o patrimônio cultural do município. A atividade é destinada a escolas, instituições, projetos, coletivos e outros grupos que desejam conhecer diferentes aspectos da trajetória de Maricá.

Durante o percurso, os visitantes são convidados a conhecer diferentes narrativas sobre a cidade e a estabelecer diálogos sobre as trajetórias que fazem parte da identidade maricaense. A proposta valoriza objetos, documentos, memórias e outros vestígios do passado, ampliando o olhar sobre as transformações do território ao longo do tempo.

“As visitas mediadas são uma oportunidade de aproximar as pessoas da história e da cultura de Maricá. Queremos proporcionar uma experiência de encontro com as memórias, os personagens e os relatos que ajudam a construir a identidade da nossa cidade”, destacou o presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), Antonio Grassi.

A iniciativa também busca estimular novas perspectivas sobre acontecimentos, personagens e modos de vida que integram a história local, aproximando o público dos espaços dedicados à preservação da memória e do patrimônio cultural do município.

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Como agendar

Para realizar uma visita em grupo, é necessário solicitar o formulário de agendamento pelo e-mail agendamento.mhm@gmail.com e escolher um dos horários disponíveis.

A Casa de Cultura e o Museu Histórico de Maricá ficam na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. As visitas são uma oportunidade para escolas, instituições, projetos, coletivos e outros grupos conhecerem de perto espaços dedicados à preservação e à valorização da memória de Maricá.