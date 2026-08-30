Turista morre após ser atingida por raio em praia de Santa Catarina

Uma turista de 39 anos morreu na manhã deste sábado (29), um dia depois de ser atingida por um raio na Praia da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. O nome da vítima não foi divulgado.

Ela caminhava pela faixa de areia com o companheiro durante uma tempestade, por volta das 18h de sexta-feira (28), quando foi atingida pela descarga elétrica. O homem não se feriu e passou a fazer manobras de reanimação até a chegada do socorro. Uma câmera de segurança registrou o momento, e o Corpo de Bombeiros confirmou a veracidade das imagens.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 18h15 e encontraram a mulher inconsciente, sem sinais vitais e com marcas compatíveis com queimaduras nos pontos de entrada e saída da descarga.

A reanimação seguiu durante todo o trajeto até a UPA do Sonho, em Palhoça, com três choques aplicados por desfibrilador dentro da ambulância. Na unidade, a equipe médica conseguiu restabelecer os sinais vitais. Às 19h40, a paciente foi entubada e transferida em estado grave para o Hospital Regional de São José, onde morreu no dia seguinte.

"A paciente foi socorrida pelo Samu na sexta-feira (28) e encaminhada para o hospital, em estado grave, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica", informou a unidade em nota.

O Brasil registrou 2,1 mil mortes provocadas por raios entre 2000 e 2019, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, média aproximada de 110 vítimas por ano. O Inpe estima que cerca de 77,8 milhões de raios caiam no país anualmente. Santa Catarina está entre os três estados com maior incidência de descargas elétricas.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina orienta que banhistas deixem a faixa de areia ao primeiro sinal de chuva forte, vento ou atividade elétrica e procurem abrigo em local fechado. Durante tempestades com raios, é preciso evitar a proximidade do mar, de árvores, postes e estruturas metálicas.





câmera de segurança registrou o momento, e o Corpo de Bombeiros confirmou a veracidade das imagens. Reprodução/X