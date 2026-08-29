Quem é a brasileira de 21 anos que se tornou a bilionária mais jovem do mundo

Brasileira de 21 anos é a bilionária mais jovem do mundo, aponta Forbes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Brasileira de 21 anos é a bilionária mais jovem do mundo, aponta Forbes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A catarinense Amélie Voigt Trejes, de 21 anos, foi apontada pela Forbes como a bilionária mais jovem do mundo em 2026. A fortuna dela é estimada em US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,67 bilhões.

Ela assumiu o topo do ranking ao superar o alemão Johannes von Baumbach, herdeiro da farmacêutica Boehringer Ingelheim, por uma diferença de apenas sete semanas de idade.

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A fortuna vem da participação na WEG, multinacional brasileira que fabrica motores elétricos, geradores, transformadores e equipamentos para geração e transmissão de energia. A companhia está entre as mais valiosas da bolsa brasileira, com valor de mercado de R$ 210,9 bilhões, de acordo com a CNN Brasil.

Amélie é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos três fundadores da empresa, criada em 1961 em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. As iniciais dos sobrenomes de Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus deram origem ao nome WEG. Em 2025, a companhia registrou R$ 40,8 bilhões em receita líquida.

Ela não ocupa cargo executivo nem assento no conselho de administração. A participação é mantida por meio de ações em seu nome e de empresas familiares, estrutura que a inclui no grupo de acionistas controladores. Somadas, essas participações equivalem a cerca de 2,54% da WEG.

A família concentra boa parte dos nomes mais jovens do ranking. Cinco dos seis brasileiros mais novos da lista da Forbes são Voigt: Dora Voigt de Assis, de 28 anos, e Lívia Voigt de Assis, de 21, primas de Amélie, além dos irmãos gêmeos dela, Felipe e Pedro Voigt Trejes, de 23 anos.

O modelo de sucessão adotado pelos fundadores manteve o controle concentrado nas famílias, o que permitiu aos descendentes acumular participações bilionárias sem ocupar cargos de gestão.