Morre aos 74 anos o jornalista esportivo Marcos Penido

Morreu neste sábado (29), aos 74 anos, o jornalista esportivo Marcos Penido, conhecido como Penidão. Ele morreu após um quadro de insuficiência cardíaca e deixa a mulher, Rita, e dois enteados.

Com uma carreira dedicada principalmente à cobertura esportiva, Penido acompanhou de perto alguns dos principais acontecimentos do futebol brasileiro e internacional. Entre 1982 e 2014, esteve presente em nove edições da Copa do Mundo.

O jornalista começou a carreira no Jornal do Brasil e conquistou seu primeiro Prêmio Esso pela cobertura da Copa do Mundo de 1982. Anos mais tarde, recebeu novamente a premiação, desta vez na categoria de Informação Esportiva, pelo trabalho que revelou um esquema de manipulação de resultados no futebol carioca.

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Ao longo da trajetória profissional, Penido também passou por outras redações do Rio de Janeiro. Entre 1983 e 2015, integrou a equipe de O GLOBO, onde consolidou sua atuação como repórter esportivo.

Reconhecido pelo trabalho de reportagem e pela dedicação à apuração, o jornalista era lembrado por colegas como um profissional apaixonado pela profissão. Torcedor do Botafogo, deixa também amigos e admiradores que acompanharam sua trajetória no jornalismo esportivo.

A família ainda não divulgou informações sobre o sepultamento.