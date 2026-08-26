Detran RJ interdita ferros-velhos em Jacarepaguá

Agentes da Diretoria de Desmontagem do Detran RJ realizaram, nesta quarta-feira (26/8), Operação Desmonte em um complexo de oficinas no bairro da Colônia, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital. Num dos ferros-velhos, os agentes do Detran RJ localizaram um motor roubado. O proprietário, que já acumula anotações criminais, foi autuado e preso em flagrante, sem direito a fiança, por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) da Polícia Civil.

Os comércios de peças automotivas fiscalizados pela força-tarefa foram interditados por não possuírem o credenciamento exigido pelo Detran RJ e só poderão reabrir após a regularização junto ao órgão. Todo o material encontrado será recolhido por uma empresa especializada em descarte.

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Durante a ação, as equipes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) constataram crime ambiental por descarte e contaminação de óleo no solo e dois estabelecimentos foram notificados pelo Corpo de Bombeiros por não possuírem o Certificado de Aprovação. Os proprietários terão o prazo de 60 dias para adequação. A Polícia Militar também participou da operação.

A Desmonte fiscaliza e incentiva a regularização do comércio de peças automotivas no estado, combatendo o desmanche ilegal e a receptação de itens furtados ou roubados.