Casa Brasil recebe conversa com artista da exposição “Tormenta” no sábado (29) com entrada gratuita

A Casa Brasil, um dos principais espaços culturais do Centro do Rio, recebe uma conversa com o artista Thomaz Velho, a curadora Adriana Nakamuta e a jornalista Domi Valansi no próximo sábado (29), às 15h. Com entrada gratuita, a atividade vai abordar temas como a trajetória artística, a importância da região central na cultura e a exposição “Tormenta” - que está em cartaz até o dia 6 de setembro - conceito que motivou a produção mais recente do artista e o trabalho curatorial.

“Será uma excelente oportunidade para conversar sobre as etapas de uma produção de artes, com as referências e pesquisa visual. Os desafios de montar uma exposição, selecionando as obras a partir do conceito norteador. Tormenta, por exemplo, tem sido uma experiência nova para mim, com mudança de direção do trabalho, com um processo avassalador, deixando a calmaria de lado. Porém, não abandonando a constante investigação sobre a forma e a cor,”, conta Thomaz Velho.

“Tormenta” é um convite para vivenciar a pintura como acontecimento. Thomaz Velho expõe o resultado de uma intensa prática artística, com obras inéditas e criadas nos últimos anos. Para a exposição, o artista utilizou um novo ateliê, em uma fábrica de tecidos desativada no Rio Comprido. A altura elevada do pé-direito do espaço (altura livre entre o piso e o teto) cria uma semelhança com a nave principal (salão) da Casa Brasil. As obras têm técnicas em pintura, desenho, colagem, algumas com mais de 3 metros de altura.

“A conversa com o artista, na galeria das pinturas inéditas, será uma troca de experiência com o público, em uma casa de artes muito popular do Centro do Rio. Uma oportunidade de apresentar e conhecer um pouco mais sobre o artista e a sua primeira exposição individual na Casa Brasil. Também vamos conversar sobre o desenvolvimento da exposição “Tormenta”, como conceito e motivação curatorial”, disse Adriana Nakamuta.

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Exposições em cartaz

A Casa Brasil está com três exposições individuais gratuitas. Tormenta, de Thomaz Velho e "Entretempos", de Eloá Carvalho dividem o salão principal e ficam em cartaz até o dia 6 de setembro. Já “Cada Cabeça é um Mundo”, de Melissa Oliveira, ocupa a sala anexa ao espaço. Em sua nova fase, a Casa Brasil já recebeu mais de 140 mil visitantes em um ano. As mostras podem ser visitadas de terça-feira a domingo, das 10h às 17h.

A Casa Brasil é um centro cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O atual reposicionamento do espaço já recebeu mais de 140 mil visitantes em um período de pouco mais de um ano, integrando um projeto de reestruturação contemplado no edital Novos Eixos da Petrobras, na linha Ícones da Cultura Brasileira, dentro do Programa Petrobras Cultural. O projeto é realizado em parceria com a V-ARTE e com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

Serviço:

Roda de conversa da Exposição Tormenta, de Thomaz Velho

29 de agosto - 15h

Rua Visconde de Itaboraí, 78 – Centro, Rio de Janeiro

Entrada gratuita

Classificação livre