Inscrições abertas para militares temporários no Rio de Janeiro e Espírito Santo

A 1ª Região Militar do Exército Brasileiro está com inscrições abertas para o processo seletivo de militares temporários para atuação nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. As inscrições começaram no dia 19 de agosto e seguem até as 11h do dia 11 de setembro.

São mais de 200 especialidades distribuídas entre as modalidades de Oficial Técnico Temporário, Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário, Sargento Técnico Temporário e Cabo Especialista Temporário.

Para Oficial é exigido nível superior, sendo necessária especialização em algumas habilitações. Para Sargento, o candidato deve possuir curso técnico na área pretendida. Já para Cabo, é necessário ter ensino fundamental completo e, no mínimo, um ano de experiência profissional na área escolhida.

A idade mínima para participação é de 19 anos. A idade máxima é de 40 anos para Oficial Técnico Temporário, Sargento Técnico Temporário e Cabo Especialista Temporário, considerando a idade na data de incorporação. Para farmacêuticos, dentistas e veterinários, a idade máxima é de 37 anos no ano de incorporação.

O processo seletivo é composto por diferentes etapas, que inclui avaliação curricular, teste de conhecimento prático e/ou teórico para determinadas áreas, inspeção de saúde, exame de aptidão física, reunião de orientação e incorporação.

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Os candidatos aprovados em todas as etapas têm previsão de incorporação ao Exército Brasileiro em 2027, em Organização Militar localizada no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, de acordo com a guarnição escolhida no momento da inscrição e as necessidades da Força.

O período inicial de serviço é de 12 meses, dividido em duas fases. A primeira é destinada à adaptação ao serviço militar, realizada em uma Organização Militar de Formação, com instruções teóricas e práticas sobre primeiros socorros, rotinas militares, ordem unida, entre outras atividades. Na segunda fase, o militar é encaminhado para a Organização Militar na qual aplicará seus conhecimentos técnico-profissionais.

O tempo de serviço poderá ser prorrogado conforme legislação e interesse da Força Terrestre por até 96 meses para Cabo Especialista Temporário, Sargento Técnico Temporário e Oficial Técnico Temporário, e até 120 meses para Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site ssmr.1rm.eb.mil.br.

Os interessados devem consultar o edital e acompanhar atentamente todas as informações, prazos e convocações divulgados no site e no Instagram da 1ª Região Militar.