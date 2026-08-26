Polícia Penal recaptura liderança do TCP

O criminoso é integrante da facção Terceiro Comando Puro e foi localizado em sua área de atuação na Baixada Campista - Foto: Reprodução

O criminoso é integrante da facção Terceiro Comando Puro e foi localizado em sua área de atuação na Baixada Campista - Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) prendeu, nessa terça-feira (25), o líder do tráfico da localidade Ponta da Lama, em Campos dos Goytacazes. Luan Ferreira Alves de Souza, de 22 anos, foi recapturado por policiais penais da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) e da Divisão de Busca e Recaptura (Recap).

O criminoso é integrante da facção Terceiro Comando Puro e foi localizado em sua área de atuação na Baixada Campista, após cruzamento de informações de inteligência e monitoramento. Contra ele, foi cumprido mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais.

Luan estava evadido do sistema prisional desde dezembro de 2025, quando foi beneficiado pela Visita Periódica à Família (VPF) e não retornou ao Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos, no prazo determinado pela Justiça. O primeiro ingresso dele no sistema foi em 22 de agosto de 2022.

O homem foi conduzido à 134ª DP (Campos) para adoção de medidas cabíveis e será reconduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.