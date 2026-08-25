São Gonçalo oferece programa para quem quer parar de fumar
Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado no próximo dia 29
Celebrado em 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é uma oportunidade para lembrar os gonçalenses que desejam deixar o vício do cigarro. As ações de conscientização irão acontecer em diferentes unidades de saúde. Mas os gonçalenses também têm um poderoso aliado contra os malefícios da nicotina no organismo: o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, durante todo o ano.
O programa está disponível em 84 unidades de saúde e qualquer gonçalense pode procurar ajuda, incluindo os menores de idade. Não há filas e os interessados também podem receber orientação para o início do tratamento e acompanhamento. Basta querer parar de fumar. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco.
“Parar de fumar é uma das medidas mais importantes para melhorar a saúde e reduzir o risco de doenças relacionadas ao tabagismo. Mesmo para quem fuma há muitos anos, a interrupção do consumo traz benefícios. O tratamento envolve acompanhamento de profissionais de saúde, incluindo o eMulti (Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde com atendimento de psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico), ressaltando a importância da integralidade no atendimento. Quando indicado, também há utilização de medicamentos para auxiliar no controle da dependência”, explicou a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias.
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O tabagismo está relacionado ao desenvolvimento e ao agravamento de diversas doenças, entre elas problemas cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e diferentes tipos de câncer. Além disso, a exposição à fumaça do cigarro também pode prejudicar a saúde de pessoas que não fumam, especialmente familiares e crianças que convivem em ambientes onde há consumo de tabaco.
Para iniciar o tratamento com o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, os gonçalenses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que ofereça o serviço e realizar o agendamento. O acompanhamento inclui encontros semanais durante quatro semanas e monitoramento ao longo de um ano. Dependendo de cada caso, o atendimento pode ser individual ou em grupo.
“Quem já tentou parar de fumar e não conseguiu não deve desistir. Buscar o apoio de uma equipe de saúde pode aumentar as chances de sucesso. Parar de fumar é um desafio, mas com acompanhamento adequado, é possível. Nos encontros, os profissionais identificam os gatilhos que levam ao consumo do tabaco e criam estratégias para evitar recaídas. Os pacientes aprendem a monitorar os próprios hábitos e reconhecer situações de risco que favorecem o consumo do cigarro”, finalizou Raquel.
A coordenadora também reforça a importância de não substituir o cigarro convencional por produtos que mantenham a dependência de nicotina. Os cigarros eletrônicos, por exemplo, não devem ser considerados uma alternativa segura ao cigarro tradicional.
Fumante há 16 anos, a auxiliar administrativa Larissa Carolina Cardoso, 30, entrou no grupo da Unidade de Saúde da Família (USF) Wally Figueira da Silva, no Rocha, para tentar parar de fumar. Ela está na terceira reunião e já começou a ver mudanças em relação ao cigarro. “Eu tomei a decisão de parar porque quero melhorar a minha saúde. Estou nova e já tenho problemas que não são normais para a minha idade. E por minhas duas filhas. Quero vê-las crescer e também tenho que dar bom exemplo. Estou gostando e já está me ajudando”, concluiu.
Locais de atendimento
1. Espaço Rosa, no Zé Garoto
2. Núcleo de Ostomizados, Centro
3. PAM Coelho
4. Clínica Municipal da Família Dr. Zerbine, Arsenal
5. Clínica Municipal Gonçalense do Colubande
6. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
7. Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha
8. USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
9. Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
10. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
11. Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto
12. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
13. Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
14. USF Irmã Dulce, Trindade
15. USF Mutondo II
16. USF Jardim Alcântara
17. USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
18. USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro
19. USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
20. USF Marileia Cardoso Mota, Jóquei
21. USF Anaia
22. USF Badger da Silveira, Tribobó
23. USF José Avelino de Souza, Tribobó
24. USF Luiza de Marillac, Novo México
25. USF Doutel de Andrade, Maria Paula
26. USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro
27. USF Apollo II
28. USF Louis Pasteur, Guaxindiba
29. USF Ary Teixeira, Bom Retiro
30. USF Roberto Silveira, Vista Alegre
31. USF Aníbal Porto, Monjolos
32. USF Marambaia
33. USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
34. USF Juarez Antunes, Laranjal
35. USF Vista Alegre
36. USF Itaúna II
37. USF Neuza Goulart Barbosa, Palmeiras
38. USF Salgueiro
39. USF Altair da Silva, Mutuá
40. USF Mutuaguaçu
41. USF Albert Sabin, Itaoca
42. USF Itaúna I
43. USF Alexander Fleming, Boaçu
44. USF José Bruno Neto, Boa Vista
45. USF São Miguel
46. USF Nova Cidade
47. USF Nova Cidade II
48. USF Antonina
49. USF Porto do Rosa
50. USF Almerinda
51. USF Emílio Ribas, Sacramento
52. USF Ipiíba
53. USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
54. USF José Jorge Cortes, Itaitindiba
55. USF Marechal Cândido Rondon, Capote
56. USF Manoel de Abreu, Sacramento
57. USF Jardim Catarina I
58. USF Elza Borges, Santa Luzia
59. USF Santa Luiza
60. USF Bocayuva Cunha, Gradim
61. USF Ana Nery, Gradim
62. USF Neves
63. USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
64. USF Vila Lage
65. USF Victor Chimelly, Paiva
66. USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo
67. USF Robert Koch, Porto da Madama
68. USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra
69. USF Água Mineral
70. USF Bandeirantes
71. USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
72. USF Coelho
73. USF Adolfo Lutz, Amendoeira
74. USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
75. USF Engenho Pequeno
76. USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte
77. USF Pastor José Marcos Alves, Lindo Parque
78. USF Zé Garoto
79. USF Pita
80. USF Wally Figueira da Silva, Água Mineral
81. USF Menino de Deus
82. USF Rocha
83. USF Brasilândia
84. USF Getúlio Vargas, Boa Vista