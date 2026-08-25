São Gonçalo oferece programa para quem quer parar de fumar

Celebrado em 29 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é uma oportunidade para lembrar os gonçalenses que desejam deixar o vício do cigarro. As ações de conscientização irão acontecer em diferentes unidades de saúde. Mas os gonçalenses também têm um poderoso aliado contra os malefícios da nicotina no organismo: o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, durante todo o ano.

O programa está disponível em 84 unidades de saúde e qualquer gonçalense pode procurar ajuda, incluindo os menores de idade. Não há filas e os interessados também podem receber orientação para o início do tratamento e acompanhamento. Basta querer parar de fumar. O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco.

“Parar de fumar é uma das medidas mais importantes para melhorar a saúde e reduzir o risco de doenças relacionadas ao tabagismo. Mesmo para quem fuma há muitos anos, a interrupção do consumo traz benefícios. O tratamento envolve acompanhamento de profissionais de saúde, incluindo o eMulti (Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde com atendimento de psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista e educador físico), ressaltando a importância da integralidade no atendimento. Quando indicado, também há utilização de medicamentos para auxiliar no controle da dependência”, explicou a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias.

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O tabagismo está relacionado ao desenvolvimento e ao agravamento de diversas doenças, entre elas problemas cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas e diferentes tipos de câncer. Além disso, a exposição à fumaça do cigarro também pode prejudicar a saúde de pessoas que não fumam, especialmente familiares e crianças que convivem em ambientes onde há consumo de tabaco.

Para iniciar o tratamento com o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, os gonçalenses devem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência que ofereça o serviço e realizar o agendamento. O acompanhamento inclui encontros semanais durante quatro semanas e monitoramento ao longo de um ano. Dependendo de cada caso, o atendimento pode ser individual ou em grupo.

“Quem já tentou parar de fumar e não conseguiu não deve desistir. Buscar o apoio de uma equipe de saúde pode aumentar as chances de sucesso. Parar de fumar é um desafio, mas com acompanhamento adequado, é possível. Nos encontros, os profissionais identificam os gatilhos que levam ao consumo do tabaco e criam estratégias para evitar recaídas. Os pacientes aprendem a monitorar os próprios hábitos e reconhecer situações de risco que favorecem o consumo do cigarro”, finalizou Raquel.

A coordenadora também reforça a importância de não substituir o cigarro convencional por produtos que mantenham a dependência de nicotina. Os cigarros eletrônicos, por exemplo, não devem ser considerados uma alternativa segura ao cigarro tradicional.

Fumante há 16 anos, a auxiliar administrativa Larissa Carolina Cardoso, 30, entrou no grupo da Unidade de Saúde da Família (USF) Wally Figueira da Silva, no Rocha, para tentar parar de fumar. Ela está na terceira reunião e já começou a ver mudanças em relação ao cigarro. “Eu tomei a decisão de parar porque quero melhorar a minha saúde. Estou nova e já tenho problemas que não são normais para a minha idade. E por minhas duas filhas. Quero vê-las crescer e também tenho que dar bom exemplo. Estou gostando e já está me ajudando”, concluiu.

Locais de atendimento

1. Espaço Rosa, no Zé Garoto

2. Núcleo de Ostomizados, Centro

3. PAM Coelho

4. Clínica Municipal da Família Dr. Zerbine, Arsenal

5. Clínica Municipal Gonçalense do Colubande

6. Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

7. Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha

8. USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

9. Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

10. Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

11. Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

12. Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

13. Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

14. USF Irmã Dulce, Trindade

15. USF Mutondo II

16. USF Jardim Alcântara

17. USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

18. USF Vereador Josias Muniz, Rio do Ouro

19. USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

20. USF Marileia Cardoso Mota, Jóquei

21. USF Anaia

22. USF Badger da Silveira, Tribobó

23. USF José Avelino de Souza, Tribobó

24. USF Luiza de Marillac, Novo México

25. USF Doutel de Andrade, Maria Paula

26. USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro

27. USF Apollo II

28. USF Louis Pasteur, Guaxindiba

29. USF Ary Teixeira, Bom Retiro

30. USF Roberto Silveira, Vista Alegre

31. USF Aníbal Porto, Monjolos

32. USF Marambaia

33. USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

34. USF Juarez Antunes, Laranjal

35. USF Vista Alegre

36. USF Itaúna II

37. USF Neuza Goulart Barbosa, Palmeiras

38. USF Salgueiro

39. USF Altair da Silva, Mutuá

40. USF Mutuaguaçu

41. USF Albert Sabin, Itaoca

42. USF Itaúna I

43. USF Alexander Fleming, Boaçu

44. USF José Bruno Neto, Boa Vista

45. USF São Miguel

46. USF Nova Cidade

47. USF Nova Cidade II

48. USF Antonina

49. USF Porto do Rosa

50. USF Almerinda

51. USF Emílio Ribas, Sacramento

52. USF Ipiíba

53. USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

54. USF José Jorge Cortes, Itaitindiba

55. USF Marechal Cândido Rondon, Capote

56. USF Manoel de Abreu, Sacramento

57. USF Jardim Catarina I

58. USF Elza Borges, Santa Luzia

59. USF Santa Luiza

60. USF Bocayuva Cunha, Gradim

61. USF Ana Nery, Gradim

62. USF Neves

63. USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

64. USF Vila Lage

65. USF Victor Chimelly, Paiva

66. USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

67. USF Robert Koch, Porto da Madama

68. USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

69. USF Água Mineral

70. USF Bandeirantes

71. USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

72. USF Coelho

73. USF Adolfo Lutz, Amendoeira

74. USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

75. USF Engenho Pequeno

76. USF Madre Tereza de Calcutá, Estrela do Norte

77. USF Pastor José Marcos Alves, Lindo Parque

78. USF Zé Garoto

79. USF Pita

80. USF Wally Figueira da Silva, Água Mineral

81. USF Menino de Deus

82. USF Rocha

83. USF Brasilândia

84. USF Getúlio Vargas, Boa Vista