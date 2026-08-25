Thiago Martins participa do Entrevista Mania e se prepara para show no 'Rádio Mania Ao Vivo'

Quem quiser ver Thiago Martins de perto já pode marcar na agenda: no dia 8 de outubro, às 16h, o cantor será a atração do Rádio Mania Ao Vivo. Com público presente, ele promete levar ao palco um repertório inovador e surpreendente. Nesta terça-feira (25), Thiago esteve na Rádio Mania e participou ao vivo do Entrevista Mania, onde falou sobre a carreira, a relação com a música, a televisão e os sonhos que ainda pretende realizar.

Com uma trajetória que une atuação e música, Thiago começou a carreira artística ainda adolescente e conquistou o público com personagens na televisão. Ao longo dos anos, porém, a música ganhou cada vez mais espaço em sua vida. E, segundo ele, as duas artes nunca estiveram em lados opostos.

“Eu sempre sonhei em viver de música. Quando eu subo no palco é a realização de um sonho e hoje eu vivo esse sonho diariamente, que é poder viver da música. O lado ator me ajuda no palco. Eu acho que a força da televisão trouxe muita gente para a minha música também. Muita gente queria conhecer meu lado cantor. E tem gente, principalmente dessa nova geração, que não me conheceu atuando, já me conheceu nos palcos".

"Eu sempre sonhei em viver de música" disse, Thiago Martins | Foto: Yuri Messias

Para Thiago, uma carreira ajudou a construir a outra. “Eu acho que uma arte completa a outra. Assim, eu não posso ser hipócrita de dizer que a minha atuação atrapalha minha música. Pelo contrário, elas se completam", afirmou.

Se a televisão o apresentou para milhões de pessoas, é no palco que Thiago afirma conseguir mostrar quem é de verdade. O cantor conta que cada apresentação é uma experiência diferente e que a música funciona como um espaço de liberdade.

“O palco é onde eu me sinto em casa, né? É onde eu me divirto, onde eu me livro de pudores, me livro de rótulos. A música é libertadora e ela me liberta todo o final de semana. Sempre que subo no palco é um show diferente, é uma experiência diferente, é um público diferente e quem me assiste vê isso. A gente quebra a barreira, a gente quebra a quarta parede. Público, músico e cantor é a mesma coisa.”

"O palco é onde eu me sinto em casa, né? É onde eu me divirto, onde eu me livro de pudores, me livro de rótulos." disse, Thiago Martins | Foto: Yuri Messias

É essa relação direta com o público que ele pretende levar para o Rádio Mania Ao Vivo. Para Thiago, a entrega precisa ser verdadeira em cada apresentação.

“Cada apresentação tem que ser especial. Então, eu sempre, digo: a entrega sempre será intensa e verdadeira. Isso eu sempre escrevo para todo mundo. No palco, o público vê quem eu sou de verdade.”

Além de cantar, Thiago também encontrou na composição uma forma de transformar as próprias experiências em música. E ele afirma que amadurecer também mudou a maneira como escreve.

“Eu acho que é a minha calma. Trazer a minha paz pra dentro da minha música foi algo que mudou. Quando eu digo que priorizo minha qualidade de vida, priorizo minha saúde, priorizo meu silêncio, isso me ajuda muito na hora de compor.”

E, mesmo depois de já ter dividido a música com grandes nomes, Thiago ainda guarda alguns sonhos. Ele já gravou com Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e Leandro Lehart, mas existe um nome que ainda falta na lista.

“Cantar com o Djavan é um sonho... Se eu canto com o Djavan, eu acho que eu não sonho mais nada. Eu falo, tá bom, já tive Jorge Aragão, que é uma referência. Tive Zeca Pagodinho, gravei com o Ivete, gravei com o Leandro Lehart. Eu já gravei com as minhas grandes referências. O Djavan seria a cereja do bolo.”

Enquanto esse encontro com Djavan não acontece, o público já tem um encontro marcado com Thiago Martins. No dia 8 de outubro, às 16h, ele sobe ao palco do Rádio Mania Ao Vivo, em uma apresentação aberta ao público e com a promessa de uma tarde especial, intensa e, como ele mesmo definiu, verdadeira.