Defesa Civil de Niterói emite aviso de ventos fortes para esta sexta-feira (21)

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Niterói colocou o município em estágio de Atenção às 20h desta quinta-feira (20), devido à previsão de rajadas de vento fortes a muito fortes entre a manhã e a tarde de sexta-feira (21). Os ventos podem ultrapassar 72 km/h, com risco de quedas de árvores, destelhamentos e desprendimento de objetos.

O prefeito Rodrigo Neves informou que as equipes municipais estarão mobilizadas para acompanhar a chegada de uma frente fria ao Estado do Rio de Janeiro.

“Estamos no Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil acompanhando a chegada dessa frente fria, que poderá provocar ventos muito fortes em Niterói. Por isso, determinei que o município entrasse no estágio 2, de Atenção. Nossas equipes estarão mobilizadas e divulgaremos novas informações ao longo da noite e durante a manhã desta sexta-feira. É muito importante que a população acompanhe as redes sociais e os canais oficiais da Prefeitura”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, explicou que as rajadas previstas são classificadas como muito fortes.

“Os ventos podem ultrapassar 72 km/h. Um ciclone que atua na Região Sul do país deve se deslocar em direção ao oceano, contribuindo para a ocorrência de ventos fortes no Estado do Rio. É importante esclarecer que não há previsão de ciclone em Niterói, mas da chegada de uma frente fria que poderá provocar rajadas intensas na cidade”, explicou o secretário.

Durante o período, a orientação é evitar permanecer embaixo de árvores ou de coberturas metálicas e manter distância de locais sujeitos ao desprendimento de objetos, como cabos elétricos, outdoors e andaimes. A Defesa Civil também recomenda evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil permanecerá acompanhando as condições meteorológicas e divulgará novas informações sempre que necessário. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelos números 199 e 2620-0199.